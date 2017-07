Damgolfare vill inte prata om Trump

– Donald Trump är en man som har skrutit om sexuella övergrepp mot kvinnor. Nu är han värd för kronjuvelen i damgolfen. Vad tycker du om det?

Frågan ställdes i veckan av USA Todays kolumnist Christine Brennan till en av världens mest kända kvinnliga golfare, Michelle Wie.

Att årets US Open för damer skulle gå på Trumps golfbana i Bedford i New Yersey bestämdes för flera år sedan. Frågan blev kontroversiell i samband med presidentvalskampanjen förra året, då inspelningen med Trumps ord: ”När du är en stjärna låter de dig göra det. Vad du vill. Grab them by the pussy”, kom ut.

Fyra demokratiska senatorer uppmanade direkt det amerikanska golfförbundet att flytta US Open, och kvinnoorganisationer har protesterat.

Men tävlingen är kvar. Och ett flygförbud som har utfärdats över området indikerar enligt amerikanska medier att president Trump troligen kommer att besöka US Open i helgen.

Inför torsdagens start får golfarna som deltar ofrånkomligen frågor om presidenten och hans kvinnosyn.

Hittills vill de flesta undvika att ta ställning. Ingen bojkottar såvitt man vet tävlingen på grund av Trump.

Michelle Wie svarade såhär på frågan om Trumps övergrepp:

– Jag tar min roll som kvinnlig förebild väldigt allvarligt. Den här veckan handlar om golfen. US Open är vårt inhemska mästerskap. Så, du vet, jag vill verkligen fokusera på golfdelen och förhoppningsvis inspirera många unga kvinnor och kvinnor i allmänhet med mitt spel.

Brittany Lincicome, med sju LPGA-segrar i bagaget, sade till Chicago Tribune att hon hoppas att Trump håller sig borta så att tävlingen får uppmärksamheten och inte han.

Hon fick ta emot så mycket kritik efter det att hon meddelade att hon kommer att hålla sig borta från Twitter under veckan.

– Jag har ingenting emot presidenten. Jag är inte politisk, säger hon till Golfweek.

En som sedan tidigare har varit öppen med sitt motstånd mot Trump är amerikanska Lizette Salas. Hon kommer att spela.

After last night, this country isn't what I thought it was. I ask that the whole world pray for the citizens who still believe in morals