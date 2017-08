Malin Fransson: De blir OS-hopp i Tokyo 2020

GÖTEBORG. EM-finalen i hoppning på Ullevi blev den rysare som alla på förhand hade trott. I den sista finalomgången rev Peder Fredricson och All In för första gången under mästerskapet ett hinder, men det spelade ingen roll. Peder Fredricson och All In vann EM-guld.

GÖTEBORG. Hon njöt inte under guldritten, men desto mer efteråt. All Ins ägare Charlotte Söderström upplevde en känslomässig berg- och dalbana på läktaren under EM-finalen. – Det är både underbart och hemskt att se Peder och All In på banan, säger Charlotte Söderström med ett leende.

Ägarens klara besked: All In är inte till salu

Det är en sak att på förhand säga att man vet att pressen kommer att bli stor, och att man är beredda på det. Det är en helt annan sak att klara av att hantera både den inre och den yttre pressen när det väl är dags.

Den press som Peder Fredricson har ridit under sedan EM inleddes i Göteborg – och som inte direkt minskade när han tog ledningen redan efter den första klassen – är gigantisk men inte en enda gång har 45-åringen vacklat.

Alla de där vackra fraserna om att ta en runda i taget har inte bara varit fraser. Peder Fredricson har klarat av att både stänga av och slå på när situationen krävt det enda eller det andra och det utmärker en riktig tävlingsmänniska.

Även valacken All In har klarat av att balansera på rätt sida av den tunna linjen.

Utanför hoppbanan har All In ibland gjort av med lite överskottsenergi, men när det har varit tufft läge har hästen varit lika fokuserad och koncentrerad som sin ryttare.

Läs mer: Fredricson tog historiskt EM-guld

När OS avgörs i Tokyo 2020 är All In 14 år – vilket inte är en hög ålder för en hopphäst. All In är också den hästen som Peder Fredricson i första hand matchar mot Tokyo.

Hemma i stallet har han dock ytterligare en topphäst nämligen tioårige valacken Christian K – som i likhet med All In ägs av Charlotte Söderström. Christian K kom till Peder Fredricsons stall så sent som i början av året men ekipaget har redan svarat för starka insatser.

Läs mer: All Ins ägare: Hästen är inte till salu

Med tanke på att vägen till Tokyo är tre år lång, och mycket kan hända med hästar, är det naturligtvis en trygghet för Fredricson att han har två hästar av högsta klass.

EM i Göteborg är över och sportsligt har mästerskapet varit en stor framgång för svensk ridsport.

På sju dagar har det blivit fem svenska medaljer och det hade inte ens den mest optimistiska vågat tro på förhand.

Paradressyrryttaren Louise Etzner Jakobsson tog silver och brons, hopplaget red hem ett silver i lag och dressyrlaget tog brons i lagtävlingen.

Det enda som saknades inför den sista tävlingsdagen var ett svenskt guld. När Peder Fredricson och All In fixade det var succén fullbordad.