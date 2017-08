”De svenska U21-serierna i fotboll är genomkorrupta”

U21 pekas av experter på matchfixning ut som högriskserier – både i Sverige och utomlands. På uppdrag av Dagens Nyheter har Federbet undersökt en lång rad matcher i de fyra U21-serierna i Sverige: Allsvenskan norra och södra samt Superettan norra och södra. Enligt Francesco Baranca är bilden tydlig. De återkommande avvikande spelmönstren visar att matcherna manipuleras.

– Enligt vår uppfattning finns det inga tvivel och det har pågått under flera år, säger Baranca.

Analys av oddsrörelser har blivit ett allt vanligare vapen i kampen mot matchfixning. Uefa stängde i fjol av det albanska mästarlaget Skenderbeu från Europaspel under ett år sedan avvikande spelmönster upptäckts i ett 50-tal av klubbens matcher. Skenderbeu överklagade till Cas, idrottens skiljedomstol, som gav Uefa rätt.

För oss är det helt tydligt att många visste att den här matchen skulle sluta med bortaseger.

Med ett sofistikerat datasystem analyserar Federbet oddsrörelser både före och under matcher hos cirka 600 spelbolag över hela världen. Ett 50-tal av dessa erbjuder spel på svenska U21-matcher, några även på U19, som spelas inför de närmast sörjande och utan intensiv tv-bevakning, men intresset bland vadslagarna är stort.

Enligt Federbets uppskattning spelas det för strax under en miljon kronor på en genomsnittlig U21-match. Tillsammans med Tjeckien och Ukrainia är Sverige det lands U21-serier som det spelas mest på.

Som grund för sina påståenden har Federbet exklusivt för DN specialgranskat en U21-match som spelades den här säsongen. Här syns mönstret tydligt. Inför matchen är hemmalaget knapp favorit. Det genomsnittliga oddset hos spelbolagen på hemmaseger vid avspark är 2,62. Efter en knapp halvtimme har det sjunkit till 2,10, men sedan börjar oddsen röra på sig i andra riktningen.

Stora summor kommer in på att bortalaget ska vinna trots att ställningen fortfarande är 0–0. Pengarna fortsätter att rulla in under halvtidspausen. Det odds för bortaseger som i början av första halvlek legat på 3,10 har när andra halvlek startar på grund av de stora insatserna rasat till 1,69. Utan någon tydlig förklaring i form av skador eller utvisningar är bortalaget plötsligt vadslagarnas tydliga favorit.

Francesco Baranca.

De märkliga oddssvängningarna gäller även antalet mål. I första halvlek ökar oddsen för att det ska bli många mål i matchen ju längre tiden går och ställningen är 0–0, vilket är helt i sin ordning. Logiskt sett minskar möjligheten till fler mål ju kortare tid det är kvar att spela. Men i halvtid, när spelarna sitter i omklädningsrummet, verkar många vadslagare plötsligt säkra på att det ska bli minst tre mål för bortalaget. Det är mot logiken, men oddsen har ökat och det blir bättre betalt på insatt kapital.

Redan i andra halvleks inledning tar bortalaget ledningen och tio minuter senare har man gjort både sitt andra och tredje mål:

– För oss är det helt tydligt att många visste att den här matchen skulle sluta med bortaseger och att minst tre mål skulle göras i andra halvlek efter att den första slutat mållös, säger Baranca och förklarar att det faktum att merparten av insatserna på matchen gjordes live är ytterligare en indikation eftersom att spela stora summor i förväg skulle kunna väcka spelbolagens misstänksamhet.

Det är oddssvängningarna som gör oss övertygade.

Federbet har utvecklat ett system tillsammans med ett schweiziskt universitet för att beräkna sannolikheten för att en match är fixad. På en skala mellan 0,0–5,0 får den undersökta U21-matchen högsta riskfaktor: 5,0.

Fast visst kan väl mirakel inträffa?

– Ja, men inte gång efter gång, säger Baranca och visar liknande statistik från två andra matcher.

Enligt Federbetchefen återkommer det avvikande spelmönstret i svenska U21-matcher vecka efter vecka. Målsnittet är också osedvanligt högt.

– Märkliga resultat behöver inte innebära att matcherna är fixade. Det är oddssvängningarna som gör oss övertygade, säger Baranca, som menar att Svenska fotbollsförbundet borde blockera spelet på matcherna.

Livespelet möjliggörs genom att personer på plats på matchen rapporterar händelser mobilt till spelbolagen, som med hjälp av informationen sätter sina odds. Baranca menar att förbundet genom att neka rapportörerna tillträde till arenorna skulle försvåra möjligheten att spela.

DN visar Federbets rapport kring den matchen för andra spelexperter. Jan Svensson har en lång karriär bakom sig som tillsynsansvarig på Svenska Spel. Tillsammans med kollegor nagelfar han statistiken och kommer till samma slutsats. Spelmönstret är kraftigt avvikande och pekar på matchfixning.

Jag har rapporterat det jag vet till Svenska fotbollförbundet.

Svensson påpekar att Svenska Spel inte erbjuder spel på U21, bland annat eftersom det är mycket svårt för spelbolaget att bedöma slagstyrkan på lagen och därmed sätta rätt odds. En tränare kan ena veckan bestämma sig för att ställa upp med ett gäng 17–18-åringar och nästa match ha tillgång till A-lagsspelare som behöver matchtid. Det är dessutom möjligt att låna in spelare från andra klubbar.

– Men det förklarar ju inte att folk börjar spela som tusan i halvtid på att det ska bli många mål i andra halvlek, då de sportsliga förutsättningarna inte har förändrats, säger Svensson.

I den aktuella matchen faller misstanken främst på hemmalaget, som släppte in tre mål på kort tid i början av andra halvlek. Lagets tränare säger att han inte upplevde något märkligt med målen eller kring matchen. Däremot menar han att det finns en naturlig förklaring till att laget förlorade eftersom många av spelarna, på grund av att de dubblerar i två lag, hade ett mycket hårt spelschema bakom sig.

– Vi hade många unga och slitna spelare i den här matchen, säger tränaren, som menar att ett skäl till de många ojämna resultaten i U21-serierna är att bortalagen på grund av tidiga matchtider på vardagar skickar unga spelare som går i skolan, medan hemmalaget ofta ställer upp med A-lagsspelare.

Han berättar att han noterar de rapportörer som Federbet talar om match efter match och att han via massmedier sett uppgifter om att matcher i U21 riggas, men aldrig märkt något själv.

Matchfixare anses rikta in sig på U21-serierna på grund av att lagens spelare ofta är unga och lågavlönade.

Ledare i andra klubbar, som DN varit i kontakt med, är inte överraskade över Federbets statistik. En tränare, som är verksam på elitnivå och som vill vara anonym, säger att han vet att matchfixning förekommer.

– Jag har rapporterat det jag vet till Svenska fotbollförbundet, säger tränaren.