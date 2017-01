De svenska VM-åkarna missar världscupen

Landsledningen väljer bort en långresa till Korea, landslaget kommer i stället att träna på hög höjd i Italien inför världscupen i Otepää 18-19 februari.

Nu får åtta unga åkare chansen i för-OS som inleds med klassisk sprint och fortsätter med skiathlon och sprintstafett.

De som tagits ut är Frida Erkers, IFK Mora, Elin Mohlin, Åsarna IK, Maria Nordström, Ulricehmans IF, Jenny Solin, Sollefteå IF, Gustav Eriksson, Falun-Borlänge, Anton Lindblad, Hudiksvalls IF, Robin Norum och Erik Silfver, IFK Umeå.

