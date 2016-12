Djurgården kvitterade – i sista sekunden

Djurgården kom från en 16 dagar lång ledighet och med tanke på att man blev ett som ett nytt lag efter förra landslagsuppehållet, fanns det förväntningar på att laget tagit ytterligare ett kliv uppåt på formstegen.

Dessutom hade man fem raka hemmasegrar inför annandagsmötet mot Växjö.

Men mötet mot Växjö blev ett sekunddrama. Med bara tio sekunder kvar av den första perioden tog Växjö ledningen och tystnaden var total i Globen.

Och bland de 10 078 i publiken var det få som fattade hur pucken kunde gå i mål. Växjöbacken Arvid Lundberg tog pucken vid blå linjen, lurade en Djurgårdsspelare men tycktes ha kommit helt ur vinkel.

Men Lundbergs snärtiga handledsskott smet in i Djurgårdsmålvakten Adam Reideborns högra kryss.

Just då kändes Växjöledningen orättvis. Hemmalaget vann skotten med 10-7, men några riktiga målchanser skapade man aldrig.

Djurgårdstränaren Robert Ohlsson var ändå nöjd med spelet i den första perioden:

– Helt okej spel i första, vi kan gå in mer framför deras målis. Vi har pratat igenom hur vi ska göra vårt powerplay bättre, säger Djurgårdens tränare Robert Olsson till C More.

Växjös målskytt Arvid Lundberg höll med:

– Jag skulle ljuga om jag sa att det känns på topp, men vi gör vårt bästa och hoppas att vi kan bli ännu bättre.

I den andra perioden satte hemmalaget press på Växjö direkt och efter 3,51 kunde Daniel Brodin kvittera till 1-1, sedan Matt Anderson grävt fram pucken bakom Växjömålet och spelat den rakt i gapet på Brodin som slog pucken i mål.

Djurgården fortsatte att sätta press på Växjö och bara halvminuten efter kvitteringen var det frågan om inte hemmalaget skulle haft en straff sedan Markus Ljung dragits ner fri framför Joacim Eriksson i Växjös mål.

Men domarna friade och hemmapublikens visselkonsert fick Globenkupolen att lyfta lite.

Efter 8,48 i den andra perioden tog Växjö återigen ledningen. Backen Philip Holm fick fritt fram och avlossade ett inte alltför märkvärdigt skott som smet mellan benen på Adam Reideborn i Djurgårdskassen.

Efter det var som luften gick ur hemmalaget. Växjö styrde spelet och tryckte tillbaka djurgårdarna i egen zon, utan att för skulle skapa några direkta farligheter.

I den tredje fortsatte ställningskriget. Växjö lyckades hålla djurgårdarna borta från målet, men med två minuter tog Djurgården ut målvakten och det otroliga hände: med bara sex tiondelar kvar av matchen dundrade Linus Johansson in ett slagskott.

Matchen gick till straffar och där avgjorde Växjös Emil Pettersson.