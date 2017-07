Djurgården ny allsvensk tvåa efter seger borta mot AFC

Det började emellertid inget vidare för Djurgården i bortamatchen mot AFC Eskilstuna. Efter en halvtimmes spel hade man inte fått i väg ett enda avslut mot mål och dessutom hade mittbacken Jonas Olsson lyckats nicka en boll i egen stolpe.

Men sedan vände det.

Efter ett längre anfall hamnade bollen hos Kevin Walker på Djurgårdens högerkant. Walkers inlägg var perfekt och inne i straffområdet behövde Aliou Badji bara sätta pannan till och placera in 1–0 bakom Alireza Haghighi i AFC-målet.

Sedan var det Djurgården för hela slanten.

1–0 stod sig visserligen till halvtidsvilan, men fem minuter in i den andra halvleken fick Dif en hörna och då var det dags igen. Kim Källström skickade in bollen mot straffområdet och efter några studsar landade den framför Othman El Kabir som tog några steg in i straffområdet och lyfte in 2–0-målet i Haghighis bortre hörn. Behärskat och snyggt.

Då såg det klart ut.

Men AFC-anfallaren Mohamed Buya Turay ville annorlunda. Efter en lång löpning med bollen i den 78:e minuten tog han ett avslut fem meter utanför straffområdeslinjen som satt rakt uppe Andreas Isakssons vänstra kryss. 2–1 således och nerv i matchen.

Men närmare än så kom AFC aldrig. Djurgården lyckades hålla undan och vinna. Det var lagets fjärde seger på de fem senaste försöken och nu ligger man tvåa i allsvenskan, tio poäng efter Malmö FF med lika många matcher spelade.

En annan trevlig nyhet för alla Dif-supportrar är att Gustav Engvall ser ut att vara på väg tillbaka. Efter sju mål på 13 matcher under våren återvände Engvall till Bristol City när hans lånekontrakt gick ut den 16 juli. Konkurrensen om anfallsplatserna i Bristol är dock riktigt tuff och nu öppnar Engvalls agent Per Jonsson för en återkomst.

– Det kan bli klart nu om två dagar eller om två veckor. Eller inte alls. Men Gustav Engvall vill spela i Djurgården igen om det blir Sverige. Nu finns det även intresse från andra klubbar utomlands men Gustav visar att han helst vill till Sverige igen för resten av den allsvenska säsongen, säger Jonsson till fotbolldirekt.se.