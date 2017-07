DN:s guide till Tour de France

Fakta. Fem frågor

Hur är banan?

Tour de France är 21 etapper långt, med två vilodagar. Totalt avverkar cyklisterna 3.540 kilometer över de tre veckorna. Årets upplaga innehåller nio platta etapper, fem backiga etapper, fem bergsetapper och två tempoetapper. Det är en balanserad årgång, med få tempokilometer och inte särskilt många tunga berg. Se upp för attacker där man minst anar det. Kantvind och utförssträckor kan innebära action.

Var är svenskarna?

Det finns bara en svensk som cyklar för ett Tour de France-lag, 26-årige Tobias Ludvigsson. Han fick problem med ett sår på hälen under Giro d’Italia och kommer inte till start. Men tyske stjärnan John Degenkolb har en svensk tränare, Mattias Reck. Team Dimension Data har en svensk mekaniker, Klas Johansson, Och sportchefen i Team Sunweb, Aike Visbeek, bor sedan många år tillbaka i Sverige.

Var är kvinnorna?

De senaste tre åren har ett damlopp, kallat La Course by le Tour de France, körts den sista dagen när Touren går i mål i Paris. Det är första gången sedan 80-talet som kvinnor har varit med på Touren. I år har tävlingen flyttat och utökats. Damerna tävlar uppför Col d’Izoard med samma målgång som den 18:e etappen. Sedan fortsätter La Course i Marseille före den 20:e etappen, i ett helt nytt format som liknar jaktstart.

Hur följer man loppet?

För första gången någonsin sänds alla etapperna i sin helhet i tv. I Sverige visar Eurosport allt från tävlingen. Även TV4 sänder i sina kanaler.