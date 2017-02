Donald Trumps hyllning till Tom Brady

NFL-stjärnan Tom Brady har varit öppen med sin relation till USA:s nya president Donald Trump, även om han inte velat prata om det den senaste tiden. De två har synts på bilder tillsammans genom åren och Brady stöttade öppet Trump i presidentkampanjen.

Nu är det dags för Donald Trum att stötta Brady som inte bara tog sin femte Super Bowl-seger i går utan blev även utsedd till den viktigaste spelaren för fjärde gången, vilket även det gör honom historisk. Presidenten var inte sen med att uppdatera sina sociala medier med hälsningar till stjärnan och laget.

”Vilken fantastisk comeback och seger för Patriots. Tom Brady, Bob Kraft och Coach B är riktiga vinnare. Wow!”, skriver Trump på Twitter.

Men enligt Sports Illustrated missade Trump hela vändningen, då han lämnade Super Bowl-middagen i Florida när resultatet var 28-3 i Falcons. Bara minuter innan vändningen började ta fart. Det här twittrade The Times Vita huset-reporter Zeke Miller.

