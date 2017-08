EM-finalen i hoppning blev en rysare

GÖTEBORG. Sverige har fått en ny Europamästare i hoppning. Peder Fredricson och fantastiske hästen All In fick hela Ullevi att brista ut i ett stor guldjubel när han på söndagseftermiddagen vann EM-guld i hoppning. – All in är en exceptionell häst men han har också en exceptionellt skicklig ryttare på ryggen, sa den tidigare EM-bronsmedaljören och Peders storebror Jens Fredricson om guldekipaget.

Så här var EM-finalen:

Finalomgång 1

De sammanlagt 25 bästa ekipagen från de tre kvalomgångarna var kvalade till söndagens individuella EM-final i hoppning.

I finalen var det omvänd startordning vilket innebar att Peder Fredricson och All In startade sist.

Läs mer: Historiskt EM-guld till Fredricson

Redan från start stod det klart att banbyggaren Louis Konickx från Nederländerna som väntat hade byggt en tuff och utmanande bana, men samtidigt en schyst bana för hästarna med tanke på att de redan hade hoppat tre tuffa banor under dagarna i Göteborg.

Tyskan Laura Klaphake på Catch Me If You Can – som låg på 21:e plats – var första ekipaget att klara alla hinder felfritt men ekipaget fick ett tidsfel.

20:e-placerade Christian Rhomberg på hästen Saphyr Des Lace från Österrike var första ekipaget som klarade banan felfritt och inom maxtiden.

Enda svenska ekipaget– utöver Peder Fredricson och All In – som var kvalad till EM-finalen var Henrik von Eckermann på Mary Lou.

Tidigare under EM har stoet Mary Lou visat att hon inte är förtjust i vattenhindret på Ullevi. Den här gången red Henrik von Eckermann i ett högt tempo mot vattenhindret och Mary Lou hoppade det utan problem. Det höga tempot gjorde dock att hästen blev flack på de kommande hindren och ekipaget rev två hinder.

Med 19,19 fel sammanlagt gick Henrik von Eckermann inte vidare till den andra omgången.

– Hästen hoppade bra i dag, men det var inte tillräckligt, konstaterade han.

De felfria ritterna – inom maxtiden – blev inte oväntat allt fler när de var dags för de högst placerade ekipagen att göra entré.

Inför finalen skiljde det mindre än ett nedslag mellan Peder Fredricson och fyrklövern bakom honom - Italiens Aberto Zorzi, Irlands Cian O'Connor och Shane Sweetnam samt Martin Fuchs från Schweiz.

Alberto Zorzi var först ut av de fyra och han rev ett hinder.

Rev gjorde också Shane Sweetnam och Martin Fuchs – den sistnämnda till och med två hinder - men Cian O'Connor och hästen Good Luck var felfria.

Skulle Peder Fredricson behålla ledningen var han och All In därför tvungna att gå felfritt. Publiken höll andan – särskilt när ekipaget hoppade trekombinationen i slutet av banan – men för tredje EM-rundan i rad klarade det svenska guldhoppet banan felfritt och jublet steg inne på Ullevi.

Finalomgång 2

Mellan den första och den andra finalomgången var det en timmes paus.

Under pausen byggdes en ny bana upp som ryttarna fick gå till fots. Som vanligt gick Peder Fredricson omkring med ett anteckningsblock där han skrev upp noteringar om varje hinder och ridvägarna dit.

Annars handlade pausen mest om att vila och fylla på energidepåerna för såväl häst som ryttare.

– Hästen fick vatten och lite att äta och Peder började genast koncentrera sig på nästa runda, berättar Peders storebror Jens Fredricson som funnits med som stöd till honom under EM.

Till den andra omgången fick de tolv bästa sammanlagt vidare.

Inför avgörandet var Peder Fredricson i ledningen med noll fel. På andra plats låg irländaren Cian O'Connor med 2,25 fel och på tredje plats Harrie Smolders från Nederländerna med 5,52 fel.

I och med de två rivningarna i första omgången gick inte Martin Fuchs – som låg tvåa inför finalen – inte vidare till den andra omgången och irländaren Shane Sweetnam hade trillat ner från tredje till fjärde plats.

Än en gång startade Peder Fredricson sist.

Fram till avgörandet hade All In inte rivit ett enda hinder under EM-dagarna i Göteborg.

Nederländaren Harri Smolders låg på nionde plats inför den första finalomgången, men tack vare en felfri runda i den hade han inför den andra omgången avancerat till tredje plats.

När Harri Smolders och hösten Don VHP var felfria även i den andra omgången hade de säkrat en medalj.

Frågan var vilken valör det skulle bli.

Som näst sista ryttare red Cian O'Connor. När han och Good Luck rev ett hinder innebar det att Peder och All In kunde riva ett hinder - och få ett tidsfel - och ändå vinna EM-guld.

Det var också exakt vad som hände.

För första gången under EM rev Peder och All In ett hinder - det tredje från slutet - och ekipaget fick också ett tidsfel.

Men allt det spelade mindre roll.

EM-guldet var Peder Fredricson som vann med 5 fel. Tvåa kom Harrie Smolders med 5,52 fel och trea Cian O'Connor med 6,25 fel.