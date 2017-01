Falk: Försökte vara lite smart

Fakta. Sveriges trupp i Toblach

Damer: Maja Dahlqvist, Falun-Borlänge, Anna Dyvik, do, Hanna Falk, Ulricehamn, Ida Ingemarsdotter, Åsarna, Jonna Sundling, IFK Umeå, Jennie Öberg, Piteå.

Herrar: Emil Jönsson, Anna&Emil SK, Gustav Nordström, Borås SK, Karl Johan Westberg, do, Teodor Peterson, IFK Umeå, Erik Silver, do, Oskar Svensson, Falun-Borlänge.