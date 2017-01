Fansen får chansen att designa stjärnans hjälm

Britten Lewis Hamilton slutade tvåa i förra säsongen Formel 1-världsmästerskap, efter den dåvarande teamkollegan i Mercedes, Nico Rosberg. Efter att Rosberg avslutat sin karriär ses Hamilton nu som den absolut största favoriten att ta hem nästa säsongs titel.

Nu vill han ha hjälp av fansen att designa hjälmen han ska göra det i. Därför har han utlyst en tävling på sitt Instagramkonto.

”Jag letar efter en häftig ny layout som utvecklar mitt nuvarande tema och innehåller den äppel-röda färgen som finns i min existerande design. Jag kommer att välja den som känns mest stilfull, inspirerande, ikonisk och iögonfallande”, skriver han.

Förutom äran att se sin design på den tidigare världsmästarens hjälm under hela nästa säsong, kommer vinnaren också få chansen att träffa stjärnan.

”Jag kommer att träffa vinnaren personligen på en av banorna och dela ut priset, som består av en precis replika av hjälmen”, skriver Lewis Hamilton.

För att delta i tävlingen ska man lägga upp sin design på Instagram under hashtagen #LH44Design.

Just nu finns strax under 2 000 bidrag under hashtagen som offentligjordes under fredagen.