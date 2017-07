Federer blir historisk vid finalseger mot Cilic

Sedan tidigare har även William Renshaw (under amatöråren) och Pete Sampras sju titlar vardera i herrsingel på gräset i södra London. Vinner Federer under söndagen mot kroaten Marin Cilic, som tränas av svensken Jonas Björkman, går han upp som ensam på åtta.

– Många har redan utnämnt Federer till mästare, men det tror jag är något förhastat. Cilic är bra och han har faktiskt vunnit en grand slam i US Open (2014) och vet vad det handlar om, och är inte helt oprövad. Så jag tror att det blir en tuff match, säger Björn Hellberg som följer Wimbledon på plats för 51:a turneringen i rad och som inte har missat en enda speldag under alla de här åren.

Något som talar till den 35-årige schweizaren Roger Federers fördel – förutom titelvanan – är att han har 6–1 i inbördes möten med den sju år yngre kroaten Marin Cilic.

– Inbördes möten har Federer mot de allra flesta, utom (Rafael) Nadal. En nyckelmatch för Federer i år var när han vann mot just Nadal i Australien Open där han kom tillbaka efter skada och låg under med 1–3 i femte set, men vände och vann. Det tror jag var en av hans viktigaste segrar genom tiderna. Då bröt han en förskräcklig trend, då han har haft ett väldigt minus mot Nadal. Före den matchen låg han under med 2–9 i grand slam-matcher mot Nadal, vilket var förödande siffror där de två segrarna kommit i Wimbledon. Men eftersom han lyckades slå Nadal för första gången på ett annat underlag än gräs i grand slam så betydde det väldigt mycket och gjorde att han spelade bra hela våren och har spelat strålande i Wimbledon, säger Björn Hellberg.

Vad talar för Federer, och vad talar för Celic?

– Det är svårt att säga. Naturligtvis är Federer den mer kompletta spelaren, men Cilic har en bra serve, vilket är en nödvändighet så att han inte behöver slita i varje servegame utan kan få ett och annat enkelt game. Sedan har Cilic bättre returer än vad (Tomas) Berdych hade i semifinalen, och så är han sugen på att ta den här titeln. Bra returer och hyggliga servar och att han kan vinna nyckelpoängen om det blir tie break, så kan han vinna. Men jag håller ändå Federer som knapp favorit.

Åtta titlar i alla ära. För att bli bäst genom tiderna i hela Wimbledon måste Roger Federer vinna ytterligare två titlar utöver årets turnering. Om man räknar in damsingel har sedan tidigare Martina Navratilova nio titlar.