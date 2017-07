Federer till final utan setförlust

I Australian Open tidigare i år vann Roger Federer sin första grand slam-titel på fem år. Nu ser han ut att vinna sin andra bara i år.



35-åringen, som stod över grussäsongen för att spara på krafterna, vann semifinalen mot Tomas Berdych i tre raka set. Tjecken har Wimbledon som klar favorit bland de stora turneringarna sett till hans resultat. Och matchen var jämn. Bara varsitt servegenombrott de två inledande seten, som båda fick avgöras i tiebreak. Federer var bäst när det gällde och vann båda med 7–4.



I tredje set behövdes inget tiebreak. Federer bröt fram till 4–3 och följde upp med att nolla Berdych i sitt nästa servegame.



Federer är klar för sin elfte final.



Där väntar sjundeseedade Marin Cilic, som tränas av Jonas Björkman. Kroaten säkrade, på elfte starten i Wimbledon, sin första final på All England Club efter seger i en tät fyrsetare mot amerikanen Sam Querrey. Kroaten vann med 6–7, 6–4, 7–6, 7–5.



– Det är otroligt. Jag har spelat bra sedan turneringen startade, säger 28-årige Cilic.



Spelarna möttes i Wimbledons näst längsta match genom tiderna 2012, då varade mötet i fem timmar och 31 minuter. Den här gången gick det lite lättare för Cilic som aldrig förlorat mot Querrey, rankad 28:a i världen och Andy Murrays baneman i kvartsfinalen. Kroaten dundrade in 25 serveess och 70 vinnare.



Cilic har 1–6 i inbördes möten mot Federer och hade nog föredragit att möta Berdych.



– Roger spelar sin bästa tennis i karriären på den här banan. Vem det än blir kommer jag att vara redo, sade Cilic efter sin semifinal.



Cilic har en grand slam-titel i prisskåpet, på hardcourt i US Open 2014.