Fem skandaler som skakat Super Bowl

Att Janet Jackson och Justin Timberlake skulle stå för halvtidsunderhållningen under 2004 års Super Bowl var det nog få som hade några invändningar mot. Två högt uppskattade underhållare i årets mest sedda TV-sändning. Succé? Nja. Visst fanns nog de som tyckte att det var underhållande när Janet Jacksons ena bröstvårta plötsligt flashade förbi i TV-rutan efter att Justin Timberlake planenligt rivit av ett stycke av hennes korsett. Men incidenten ledde till att produktionsbolaget CBS fick ta emot hundratusentals klagomål från arga tittare. CBS fick senare böta 550 000 dollar. "Nipplegate" fick också följden att livesända evenemang fram till 2012 sändes med 5 sekunders fördröjning för att ge produktionsbolagen möjlighet att censurera eventuellt stötande inslag. (Foto: David Philipp/AP)



Christina Aquilera uppträder 2011. Foto: Mike Groll/AP

Bara de fylligaste, vackraste stämmorna är goda nog när USA:s nationalsång ska sjungas inför över hundra miljoner tittare. Ett kriterium som sannolikt fått ett tillägg efter Christina Aguileras framförande under Super Bowl i Arlington, Texas, 2011. Man får gissa att arrangören hade hjärtat i halsgropen när världsartisten tvingades släta över en bortglömd textrad genom att upprepa en tidigare strof. En skandal av stora mått i ett land där patriotism knappast är ett skällsord. Christina Aguilera har senare sagt att hon hoppas att alla kunde känna hennes kärlek för landet och att nationalsångens sanna anda sken igenom.



Halvdunkelt i Super Dome. Foto: Gerald Herbert/AP

Att 2013 års Superbowl har lämnat avtryck amerikansk fotbolls historia är ingen underdrift. Matchen mellan Baltimore Ravens och San Francisco 49:ers hade allt. Det var en match mellan två obesegrade giganter där respektive lag till råga på allt coachades av två bröder. En riktig nagelbitare där Ravens lyckades vända ett till synes ointagligt underläge till seger med 34-31 sent i den fjärde quartern. En match där hela arenan plötsligt slocknade och 80 000 besökare på Mercedes.Benz Super Dome i New orleans satt inbäddade i ett surrealistiskt mörker – i en halvtimme! Det fanns säkert besökare som tyckte att händelsen var både spännande och lite mysigt. Men för den sjufaldiga värdstaden New Orleans var incidenten bara pinsam. Ironisk nog var mekanismen som utlöste avbrottet en funktion som skulle förhindra just strömavbrott.

Läs mer: Prislappen för 30 sekunder – 50 miljoner kronor

Janet Jackssons blottade bröstvårta väger lätt i jämförelse med vad TV-tittarna i Tucson Arizona utsattes för under 2009 års Superbowl. I stället för att få se Larry Fitzgerald göra touch down för Arizona Cardinals bjöds tv-tittarna på ett 30 sekunder lång sekvens ur en porrfilm. Något som kom att kosta kabel-tv-leverantören Comcast 800 000 dollar efter att man beslutat sig för att ge sina 80 000 prenumeranter 10 dollars rabatt på den efterföljande månadens prenumeration. Två år efter incidenten dömdes en tidigare anställd man till tre års villkorlig dom för att ha hackat sändningen i vad han själv beskrivit som ett practical joke.

Läs mer: Tidernas bästa quarterback vägrar prata om sin vän Trump

Han skulle ha varit en av huvudpersonerna när hans Cincinnati Bengals ställdes mot San Francisco 49:ers i den 23:e upplagan av Superbowl i Miami 1989. Men fullbacken Stanley Wilson dök aldrig upp på Cincinnati Bengals taktikgenomgång kvällen före matchen. Enligt några lagkamrater hade han återvänt till hotellrummet där han sagt att han glömt sin spelbok. Senare samma kväll hittade coachen Jim Anderson honom i hotelrummets badkar. Där låg Stanley Wilson skakandes och påtagligt svettig efter en kokainöverdos. Det blev inget Superbowl för Stanley Wilson och Cincinnati Bengals förlorade matchen. (Foto: Daniel Mears/AP)