Festnatten kostade Ryan Lochte över 80 miljoner kronor

Det tar lång tid att bygga ett varumärke som genererar miljoninkomster.

Det går betydligt snabbare att rasera det.

Ryan Lochte har visserligen under hela sin idrottskarriär alltid haft något av en ”bad boy-aura”, men så länge det bara var en aura var det snarare något som tilltalade sponsorerna.

När det visade sig att han var en ”bad boy” på riktigt var det inte längre lika tilltalande.

Bara dagar efter att sanningen om rånet i Rio hade kommit fram avbröt två av Ryan Lochtes största sponsorer, Ralph Lauren och Speedo, samarbetet med hänvisning till att Ryan Lochte brutit mot den moraliska klausul som fanns i avtalen.

Enligt Forbes Magazin var de båda kontrakten värda drygt 80 miljoner.

Även flera av hans mindre sponsorer hoppade av vilket gör att den där festkvällen till och med kan ha kostat honom upp till 100 miljoner.

Ryan Lochte försökte reparera skadan genom att be om ursäkt på olika sätt.

– Jag uppträdde inte vuxet och jag tar på mig hela ansvaret, sa 32-åringen i en intervju med amerikanska tv-kanalen NBC.

Han bad också om ursäkt i ett twitterinlägg, men det var för lite och för sent.

Ryan Lochte hade gått från att vara en populär och framgångsrik idrottare, till att bli en idrottare som ingen ville associeras med.

Några veckor efter händelsen meddelade amerikanska simförbundet att de beslutat stänga av Ryan Lochte i tio månader.

I och med det missar han de amerikanska uttagningarna till sommarens långbane-VM i Budapest.

Därmed är det högst troligt att OS i Rio var sista gången som vi såg Ryan Lochte i ett stort internationellt mästerskap.

När nästa långbane-VM avgörs 2019 är Ryan Lochte 35 år och knappast aktuell.

De tre andra simmarna som var inblandade i skandalen – 20-årige Gunnar Bentz, 21-årige Jack Conger och 26-årige Jimmy Feigen – stängdes av fyra månader, vilket innebär att deras avstängning har gått ut när de amerikanska VM-uttagningarna avgörs i juni.

Under hösten har Ryan Lochte försökt återvinna åtminstone folkets kärlek genom att ställa upp i ”Dancing with the stars”. Den sexfaldige OS-guldmedaljören visade sig ha bra taktkänsla och klarade sig kvar i programmet i flera veckor.

Sex andra deltagare röstades bort innan det den 1 november var Ryan Lochtes tur att dansa ut från rutan.

2016 fick dock ett gott slut för rubrikernas man.

I december meddelade 32-åringen på sitt Instagram-konto att han och fästmön Kayla Rae Reid nästa år blir föräldrar för första gången.

– Min julklapp kom tidigt i år, jag kan knappt vänta på nästa år, skrev Ryan Lochte.