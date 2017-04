”För en förare är det alltid det bästa”

Med en trupp på nio namn har Rospiggarna en av de kvantitativt sätt tunnaste trupperna i årets Elitserie.

Sett till antalet förare som visade sig på onsdagens upptaktsträff vinner dock Hallstaviklaget på walkover, då Andreas Jonsson och Jacob Thorssell var de enda förarna på plats.

– Vi ställer upp i vått och torrt, säger Jacob Thorssell efter träffen.

Den svenske föraren kommer få dra ett tungt lass hos de regerande mästarna.

Som medvetet har byggt slimmat och spetsat.

Ett bygge som uppskattas av Thorssell.

– För en förares del är det ju alltid det bästa. Då kan du planera, investera och det blir väldigt mycket enklare att kunna ha den känslan att man har en plats i laget. Och det kan man nog se på resultatet också.

Med en så antalmässigt tunn trupp finns dock också en större risk med skador.

Blir ni som förare samtidigt extra måna om att hålla er friska för lagets skull?

– Nej, det är som Micke (Teurnberg, lagledare) sa på podiet: Den dagen den sorgen. Det är inget man tänker på.

Lagledare Mikael Teurnberg menar också att det är för förarnas skull han valt att ha få namn på listan.

– Det värsta en speedwayförare kan vara med om är att åka in och ut ur laget utan att veta om man ska få åka. Det tror jag inte på. Bland det jobbigaste för en lagledare är att ringa någon och säga att han inte får åka. Jag har en given startfemma och sedan finns det två reservplatser att slåss om, säger Teurnberg under upptaktsträffen.

Vad man ska hoppas på hos Rospiggarna under 2017 är dock ganska oklart. För en regerande mästare blir så klart det uttalade målet och förhoppningen att återupprepa bedriften.

– Det är en helt ny säsong och allt är nytt. Vi startar om igen och det bara är att köra på, säger Thorssell.

– Givetvis är förhoppningen att försvara guldet. Men det är en väldigt lång resa dit, säger Teurnberg.