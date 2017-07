Förbundets lägenhet betalar sig: ”Det har varit kanon för mig”

Både Emma Henriksson och Elin Arvidsson har kvalat in till årets tredje major, US Open, som inleds under torsdagen. De har under vintern och våren till och från bott på förbundets anläggning, som ligger i Scottsdale utanför miljonstaden Phoenix i sydvästra USA. Utöver boendet med sex bäddar finns även tillgång till gym och en närbelägen golfklubb.

– Det har varit kanon för mig. Jag har ingen egen lägenhet i USA, och har inte tillräckligt med pengar för att resa runt och tävla och samtidigt ha en fast bostad eftersom vi aldrig är på samma plats, säger 24-åriga Elin Arvidsson, som representerar Falkenbergs Golfklubb.

Även Emma Henriksson, från Ljunghusens Golfklubb, hyllar satsningen som görs genom bidrag från Riksidrottsförbundet, där spelarna får betala en lägre kostnad för uppehället.

– Jag tycker att det blir en bra mötesplats för oss som spelar i USA i stället för att vara hemma där man bor och tränar själv. Där kan vi mötas och sparra varandra när vi tränar, säger 24-åringen som liksom Arvidsson gör debut i majorsammanhang,

Upprinnelsen till lägenheten är att fler och fler svenska golfare flyttar över till USA – då turneringarna i Europa är begränsade.

– Det går inte att ta sig till den absoluta toppen genom att vara kvar i Europa längre, tyvärr. LPGA-touren mår väldigt bra, där undertouren (Symetra) också har blivit ett starkt alternativ. De asiatiska länderna satsar redan stenhårt, och vi är ett litet land och måste ligga i för att få in spelare i det här systemet. Då hjälper en sådan här miljö, säger Katarina Vangdal.

Hur känns det med framgången?

– Det känns jättebra. Det här var själva tanken att spelarna också ska känna att det här är en hjälp för dem att våga göra den här satsningen fullt ut. Som golfare är det ganska lång etableringsfas och då måste man ha lite uthållighet, både ekonomiskt och träningsmässigt.

Emma Henriksson och Elin Arvidsson spelar normalt på Symetra Tour och har en college-bakgrund.

– Det är ganska tufft precis när man har blivit proffs, både ekonomiskt och att hitta ställen att träna på. De här tjejerna är ganska typiska för hur vägen i dag ser ut för en svensk spelare som vill ta sig upp på den högsta nivån, säger Katarina Vangdal.

Noterbart är att årets US Open spelas på Trump National Golf Club i Bedminster, New Jersey. Valet av bana har varit minst sagt kontroversiellt med tanke på att den ägs av USA:s president Donald Trump. I mars samlade kvinnointresseorganisationen UltraViolet in över 100.000 underskrifter för att flytta tävlingen, utan att lyckas.

