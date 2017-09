Förra skidskyttestjärnan allvarligt skadad

Är det möjligt för en elitidrottsman att ha en vilopuls på 25 slag per minut? Ja, säger skidskytten Martin Fourcade som på sociala medier lagt upp en bild som visar att han har just 25 slag per minut. – Det är extremt lågt, säger Per ”Pliggen” Andersson, längskidlandslagets läkare.