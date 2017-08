Fredricson fixade svenskt silver i laghoppningen efter rysare

Det var upplagt för en riktig rysare i Göteborg sent på fredagskvällen när lagfinalen i EM i hoppning skulle avgöras i strålkastarljusens sken.

Sverige – som aldrig tidigare hade vunnit EM-guld i lag – låg i ledningen inför avgörandet men bakom Sverige jagade Schweiz, Irland och Belgien.

Först ut bland de svenska ekipagen var Henrik von Eckermann på stoet Mary Lou.

Publiken på Ullevi tystnade och följde med spänning varje språng ekipaget tog.

Henrik och Mary Lou klarade det ena hindret efter varandra och när de red i mål utan att ha rivit ett enda hinder bröts tystnaden och jublet steg. För andra dagen i rad drog dock ekipaget på sig ett tidsfel.

– Hästen var helt makalös. Det här var den bästa rundan hon har gjort i hela sitt liv. Hon rörde inte en bom på hela banan, säger Henrik von Eckermann.

– Jag kanske skulle ha gått på fyra galoppsprång till sista hindret men det kändes lite för riskabelt.

När Mary Lou gjorde sin bästa runda någonsin den här fredagskvällen gick Malin Baryard Johnssons häst Cue Channa däremot inte att känna igen.

På torsdagen hoppade Cue Channa felfritt men när hon och Malin kom in på banan som Sveriges andra ekipage i finalen var det inte mycket som stämde.

– Hon visste inte vad hon gjorde eller vad hon satte benen. Hon fick panik helt enkelt, berättar Malin Baryard Johnsson.

När ekipaget hade rivit fyra hinder valde Malin att avbryta ritten och utgå.

Troligtvis var det strålkastarljuset som skrämde stoet.

– Ja, det är det enda jag kan tänka mig. Hon har ju hoppat riktigt bra de andra dagarna men i dag var hon en helt annan häst, säger Malin.

Pressen på Sveriges två kvarvarande ryttare Douglas Lindelöw och Peder Fredricson var därmed stor. I och med att Malin har avbrutit ritten fanns det inte utrymme för några fler misslyckade rundor.

När Douglas Lindelöw och Zacramento som Sveriges tredje ekipage rev två hinder och fick ett tidsfel var guldchansen helt borta.

Kvar fanns dock en medaljchans när det var dags för lagets sista ekipage Peder Fredricson på All In. Peder och All In var också i ledningen individuellt och hade med andra ord mycket att rida för.

Och än en gång visade Peder Fredricson att han är en mästare att prestera under press.

Peder och All In var felfria för tredje rundan i dag.

Därmed såg de till att Sverige tog ett EM-silver för första gången på 16 år.

Den felfria rundan innebär också att Peder är i fortsatt ledning inför söndagens individuella final.