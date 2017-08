Fredricson: ”Han har blivit divigare”

Foto: Daniel Stiller/Bildbyrån

Henrik von Eckermann om elvaåriga stoet Mary Lou:

”Mary Lou är en mycket bestämd dam som tycker att saker ska göras på hennes sätt och i hennes tempo.

När det till exempel är dags att fodra står hon alltid och slår i boxen eftersom hon inte gillar att vänta, och kommer hon inte ut ur boxen exakt klockan åtta på morgonen tittar hon argt på oss och undrar varför vi inte sköter oss (skratt).

När man rider henne är hon däremot väldigt cool.

Det finns hästar som blir rädda när de ser okända saker, och som då vänder om och springer i väg, men Mary Lou bryr sig inte. Under den tiden som jag har haft henne har hon aldrig vänt sig om och sprungit i väg.

I stället stannar hon en stund och kollar av läget - och då är det viktigt att jag ger henne den tiden annars blir hon irriterad - innan hon går vidare.

Inne på banan vet Mary Lou exakt vad det handlar och vad hon förväntas göra. Som ryttare är det en fantastisk känsla att sitta på en häst som är så på hugget.

Tjejerna i stallet skämmer bort henne ordentligt och det gillar hon så klart, men hon har också gjort sig förtjänt av att det”



Foto: Daniel Stiller/Bildbyrån

Malin Baryard Johnsson om elvaåriga stoet Cue Channa:

”Cue Channa är en extremt känslig häst att rida vilket innebär att jag måste vara väldigt försiktig i min ridning.

När jag rider henne har jag inga sporrar på mig och jag vet att om jag lägger till lite för mycket ben (driver med skänklarna) inför ett hinder är risken stor att det bär i väg.

När du ska hoppa över ett hinder som är 160 centimeter högt och drygt två meter brett vill du som ryttare gärna hjälpa hästen, men Cue Channa vill inte ha den hjälpen.

När vi är inne på banan brukar jag därför påminna mig själv om att det bästa jag kan göra är att lita på att hon ska fixa det.

På tävlingsbanan har Cue Channa har en fantastisk inställning.

Hon vill så gärna göra allt rätt och hon kämpar alltid. När hon river ett hinder blir hon alltid väldigt olycklig – men hon vänder det snabbt till en beslutsamhet. Har hon gjort ett misstag vill hon ta revansch direkt.

Cue Channa och jag är nog lite lika i vårt humör. Hon är fortfarande något mjukare än vad jag är, men hon kommer också att bli äldre och inse att vissa gånger är det rätt att säga ifrån och sätta ner foten - eller i hennes fall hoven.”



Foto: Daniel Stiller/Bildbyrån

Douglas Lindelöw om tolvårige valacken Zacramento:

”Zacramento är en glad och positiv häst. Han är dessutom väldigt ambitiös och arbetsvillig. Ni förstår kanske varför jag tycker så mycket om honom? (skratt)

Den senaste tiden har han dock lagt sig till med en del divalater.

Alla i teamet runt honom månar om honom och det har gjort att han har insett vilken stjärna han är. Så numera räknar han alltid med lite extra service och uppmärksamhet, men det är han värd.

Ute på tävlingarna är han alltid alert. Oavsett om vi ska hoppa en mindre klass eller en Grand Prix-klass vill han alltid göra sitt bästa.

Både jag och Zacramento är utpräglade tävlingsmänniskor och det är säkert en förklaring till varför vi fungerar bra tillsammans.

När han är hemma och går i hagen är han dock duktig på att slappna av och att njuta av lugnet.

Under den tiden som jag har ridit honom har han ständigt överraskat mig. När han kom till mig hade han inte så mycket rutin på den högsta nivån, men han har etablerat sig väldigt snabbt i de absolut högsta klasserna. Det är något du självklart hoppas ska ske när du börjar rida en ny häst, men inte något som du räknar med.”



Foto: Daniel Stiller/Bildbyrån

Peder Fredricson om elvaårige valacken All In:

”All In hade varit chanslös om han hade ställt upp i en skönhetstävling - utan att vara elak måste jag säga att utseendet inte är en av hans styrkor. Han ser ut som en liten travare. (skratt)

Skulle du rida honom hemma hos oss på gården är det långt ifrån säkert att du skulle känna att det är något speciellt med den här hästen. Det är när det är dags att tävla som något händer med honom.

All In är inte en häst som är speciellt extrovert utan jag skulle snarare beskriva honom som introvert.

Men jag måste nog erkänna att han med åren har blivit allt divigare.

Särskilt det sista året har det tydligt märks att han har insett att han är något speciellt - och att han har lärt sig hur han ska utnyttja det.

All In vet att om han till exempel stannar till när vi är ute och går med honom så är det ingen som kommer att försöka få honom att börja gå igen. Alla står i stället snällt och väntar tills All In tycker att det är dags att vi ska börja gå igen.

Ett år är en lång tid för en häst - de åldras mycket snabbare än vi människor och går därmed oftare in i nya faser - och sedan förra sommarens OS har All In blivit något lugnare och mognare. Förutom de där divalaterna då (skratt)”

