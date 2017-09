Girl power och retrokänsla i tuff kontaktsport

Från idrottshallens tak hänger en duk i Crime City Rollers färger. Över de lila och gula trianglarna syns bredvid lagnamnet texten med ”Refugees welcome”. Från en läktarsektion får speakerns retoriska fråga ”Tror du på feminismen?” pausens högsta vrål.

Malmös rollerderbylag började den här kvällen sin resa mot idrottens finrum, november månads internationella finaltävling i USA.

Rollerderby växte fram som en underhållningssport i USA under 1930-talet. Då låg fokus just på underhållning. Minikjolar och nätstrumpor var modet. Något decennium senare betraktades den som utdöd. Under 2000-talet återuppstod rollerderbyn med nya ideal.

– Ett gäng i Texas valde att göra om sporten så man kan köra på vilket platt underlag som helst så fler föreningar kunde utöva sporten. I dag är det gamla borta, man kan inte hålla på med sport i nätstrumpor och minikjolar. I dag har alla sportkläder, säger Sophie Bergström, en av Crime City Rollers veteraner.

Hon var med ochstartade Malmöföreningen 2010. På ett par veckor växte medlemsantalet till 60. I dag har föreningen över 200 medlemmar och dominerar den inhemska scenen.

– Det är något annorlunda, det är rullskridskor som är lite retro. Det finns också en feministisk tanke, det är kanske gammeldags i dag, men girl power helt enkelt. Kamratskap, retrokänsla och tuffheten med en kontaktsport är en perfekt mix, säger Sophie Bergström.

Crime City Rollers vann mot Helsinki Roller Derby. Foto: Patrick Persson





Rollerderby är en kontaktsport där utövarna åker rullskridskor på en oval bana. Den beskrivs ibland som en blandning mellan rullskridskolopp och amerikansk fotboll. Två lag tävlar mot varandra där varje lag har fem spelare på plan samtidigt. Fyra av dem ska förhindra motståndarlagets femte spelare, jammern, att ta sig förbi och samtidigt hjälpa sin egen jammer att plocka poäng genom att köra förbi motståndarna.

Hemmalaget ligger under mot ett Helsingforslag. Men resultatet kan svänga fort. Under en effektiv jam, tidsperioden på två minuter som de två halvlekarna är uppdelade i, forcerar sig hemmalagets Prince Sofia förbi gästernas försvar fyra varv i rad och tar sitt lag från underläge med 20 poäng till ledning med nästan lika mycket.

Lagkaptenerna Below Me och Curly Hår ger varandra kardan. Namnen är en kvarleva från idrottens begynnelse. Vid lagpresentationen skriker spelaren med nummer 1337 högljutt.

– Hon är blocker i laget och tjöt mycket så hon går under namnet Tjutet. De flesta spelare väljer sina namn själva. Det blir som ett alter ego. Ett sätt att få spela ut eller vara någon annan, säger Sophie Bergström som själv går under namnet Vix.

Crime City Rollers Tjutet inför en match mellan Crime City Rollers och Helsinki Roller Derby. Foto: Mathilda Ahlberg





Efter en knackig start tar Crime City Rollers hand om matchen och får de nästan två tusen åskådarna att jubla. Malmölaget vinner matchen med 215-170 och blir därmed första svenska lag någonsin att kvalificera sig till finalmästerskapet i november, det andra europeiska laget någonsin. En av lagkaptenerna, Curly Hår, har varit med sedan 2011.

– För tre år sedan var vi rankade 180 eller något. Vi har klättrat till plats 12 i världen. Det är helt sjukt men helt fantastiskt, säger hon och vinkar mot publiken.

– Jag älskar Malmö! Vi blev lite darriga på slutet för att det sjönk in att det här faktiskt händer.

En av stjärnspelarna från storlaget Gotham från New York gläds över hur rollerderbyn sprider sig över världen och ser symbolerna från Priderörelsen och feminismen som en essentiell del av idrotten.

– Det är en kultur som vi kvinnor har skapat som handlar om att inkludera och vi är stolta över det. Vi är levande exempel på att det är möjligt att skapa en sådan här positiv idrottskultur, säger spelaren som går under namnet Sexy Slaydie.