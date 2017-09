Göteborgs EM-nota väntas bli än dyrare

– Att det här blivit betydligt dyrare än vad som var tänkt är uppenbart. Frågan är nu vad som gått fel och då behöver vi göra en ordentlig genomlysning. Vi kommer på nästa styrelsemöte besluta om att ta in en extern granskare som får genomlysa hela arrangemanget, så att vi inte gör om de misstag som har gjorts, säger Håkan Linnarsson, ordförande i Göteborg & Co som ägs av Göteborgs stad, till Göteborgs-Posten.

Kommunalägda Got Event arrangerade ridsport-EM. Got Event sade på onsdagen att förlustsiffran i nuläget prognostiseras till 55 miljoner kronor och att evenemangsbolaget skulle stå för hela smällen. Varken Svenska eller Internationella Ridsportförbundet berörs av den stora förlusten, som enligt budget först beräknades till 30 miljoner, enligt Got Event.

På torsdagen publicerade GP nya uppgifter om att siffran landar på minus 80 miljoner, SVT skriver att det handlar om minst 68 miljoner.

– Sedan kan man fundera på om kommunen ska vara huvudarrangör. Det finns lärdomar att göra av detta. Det har varit ett fantastiskt lyckat arrangemang men jag delar bilden att vi i framtiden bör fundera på vem som ska stå som arrangör. Och jag tycker inte att det var rätt att organisatorisk lägga hela mästerskapet på ett bolag, Got Event, säger Bettan Andersson (V), ordförande i Got Event till GP i onsdags.