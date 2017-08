Guide till friidrotts-VM lördag 5 augusti

Vad? Friidrotts-VM i London.

Var? London Stadium, tidigare Olympiastadion och i dag hemmaplan för West Ham i fotbollens Premier League.

Väder: Molnigt och stor risk för regn.

Tv-tider: 11.00–11.30 TV12, 11.30–14.30 TV4, 19.30–23.15 TV4.

Förmiddagspass

11.00 Kula herrar, kval

11.05 Sjukamp damer, 100 meter häck

11.35 Slägga damer, kval

Ida Storm kastar i den första gruppen. Kvalgränsen satt till 71,50 meter. Storms nysatta svenska rekord är 71,52 meter.

11.45 400 meter herrar, försök

Sydafrikas Wayde van Niekerk pekas av många ut som Usain Bolts efterträdare. Sydafrikanen satte i Rio ett fantastiskt världsrekord på distansen på 43,03. Den enda löpare i världen som sprungit under tio sekunder på 100 meter, under 20 sekunder på 200 meter och under 44 sekunder på 400 meter. Springer även 200 meter här i London.

12.00 Tresteg damer, kval

12.30 Sjukamp damer, höjdhopp

12.45 100 meter damer, försök

13.05 Slägga damer, kval

Sveriges andra deltagare i grenen, Marinda Pettersson kastar i samma grupp som suveräna polskan Anita Wlodarcyk.

13.45 800 meter herrar, försök

20-årige Andreas Kramer har haft några fantastiska veckor före VM. Först JEM-guld, sedan klarade han VM-kvaltiden och så i Karlstad för lite över en vecka sedan satte han nytt svenskt rekord med tiden 1.45,13. Kramer bör kunna ta sig vidare till en semifinal. Han springer i det första av sex försöksheat. De tre bästa i varje heat, plus sex tider, går vidare.

Kvällspass

20.00 Sjukamp damer, kula

20.05 100 meter herrar, semifinal

Nu hettar det till. Hur ser Bolt ut? Visar amerikanerna, veteranen Justin Gatlin och nykomlingen Cristian Coleman, allt de har och vad har Jamaicas Yohan Blake att överraska med?

20.25 Diskus herrar, final

Han har kastat längst i år, han är jämnast av alla och han är bara 24 år. Daniel Ståhl ska gå in i diskusringen och bara ”rock’n’rolla”, enligt honom själv. Den unge svensken, som tog sig vidare med 67,64 meter i kvalet, är stor guldfavorit och Sveriges enda riktiga medaljhopp i detta VM.

Världsrekord: Jürgen Schult, Östtyskland, 74,08 (1986).

VM 2015: 1) Piotr Malachowski, Polen, 67,40.

OS 2016: 1) Christoph Harting, Tyskland, 68,37.

20.35 1 500 meter damer, semifinal

Meraf Bahta var OS-sexa i Rio de Janeiro och ska här i London springa mer offensivt än hon gjort tidigare. Bör ta sig till final även om damernas 1 500 meter är ett getingbo, där nu även 800-metersfavoriten Caster Semenya vill vara med.

21.05 Längdhopp herrar, final

Sydafrikanen Luvo Manyonga är storfavorit. Men VM blir hans första tävling sedan galan på Stadion i början av juni, så han är ett osäkert kort. Britternas stora stjärna Greg Rutherford är skadad. För Michel Tornéus räckte det med ett hopp för att ta sig till final, han hoppade 8,07.

Världsrekord: Mike Powell, USA 8,95 (Tokyo 1991)

VM 2015: 1) Greg Rutherford, Storbritannien, 8,41.

OS 2016: 1) Jeff Henderson, USA, 8,38.

21.10 10 000 meter damer, final

Vid OS i Rio de Janeiro krossade Ayana Almaz ett av de ”omöjliga” världsrekorden när hon sololöpte i mål på fantastiska 29.17,45. Almaz är favorit även nu. Svenska Sarah Lahti satte svenskt rekord i OS-finalen, men förlorade det i maj till Meraf Bahta och vill nu ta tillbaka det. Tid att slå: 31.13,06.

Världsrekord: Almaz Ayana, Etiopien, 29.17,45 (2016).

VM 2015: 1) Vivian Cheruiyot, Kenya, 31.41,31.

OS 2016: 1) Almaz Ayana, 29.17,45.

22.45 100 meter herrar, final

Det kommer att råda en mycket speciell stämning inne på VM-arenan. Närmare 60 000 på läktaren som först jublar när Usain Bolt gör entré, sedan blir absolut dödstysta vid startögonblicket för att sedan explodera i fotoblixtar och rop när starten går. Frågan är om världen ska få uppleva ett sagoslut där Usain Bolt drar sig tillbaka som obesegrad på distansen, eller om en ny sprintstjärna tar över. Vad som än händer så kommer publiken att i första hand hylla Usain Bolt, världens bästa friidrottare genom tiderna.

Världsrekord: Usain Bolt, Jamaica, 9,58 (2009).

VM 2015: 1) Bolt, 9,79.

OS 2016: 1) Bolt, 9,81.