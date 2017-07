Hamad: ”Som det ser ut så är det rött kort”

Målvakten Johan Wiland lämnar mästarlaget Malmö FF för spel i Hammarby. Veteranmålvakten kastas in direkt från start mot Jönköping på lördag.

Jönköpings Södra tog ledningen i den 27:e spelminuten när Tommy Thelin satte 1–0 på straff bakom en chanslös Johan Wiland.

Upprinnelsen var att hemmamittfältaren Robert Gojani knuffats i ryggen av Hammarbybacken Birkir Sævarsson när han var på väg igenom och föll i backen. Domaren Stefan Johannesson tvekade inte när han pekade mot elvameterspunkten.

Tio minuter senare kom nästa kalldusch när Hammarby drabbades av en utvisning när anfallaren Pa Dibba satte upp en armbåge i ansiktet på mittbacken Joakim Karlsson.

Efter diskussion med sin assisterande domare valde Stefan Johannesson att plocka upp det röda kortet med en gång.

– Han slänger upp armen. Som det ser ut så är det rött kort, säger Jiloan Hamad till C More.

I den andra halvleken spelade hemmalaget – med en man mer – på resultatet. Hammarby hade visserligen ett par lägen att kvittera.

Kort efter pausen fick exempelvis inbytte Romulo en passning i djupet av Jeppe Andersen, men skottet räddade Anton Cajtoft i Jönköpingsmålet.

– Jag tycker ändå att vi gjorde det okej med en man mindre. Vi snackade om att spela tajt och inte släppa in 0–2. Man märkte också att Jönköping blev mer defensiva ju längre matchen pågick. Det var 1–0 länge och kan man få lite tur på någon situation eller fast situation så har man 1–1 där. Med lite marginaler kanske vi hade kunnat få ett kryss, fortsätter Hamad till C More.

För Jönköpings Södra var vinsten efterlängtad. Särskilt då laget spelat nio raka matcher utan en trepoängare sedan det blev seger hemma mot AFC Eskilstuna med 1–0 den 7 maj.

– Det är en lättnad. Jag tycker att vi har gjort en hel del bra prestationer, men inte fått med oss resultatet. Men jag har sagt det tusen gånger, att man får de poäng som man förtjänar, säger lagkaptenen och målskytten Tommy Thelin till C More.