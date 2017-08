Hamilton blev blåst på sprintrekordet

Tre dopningsfall under friidrotts-VM

Herrarnas 100-meterstävling under SM-tävlingarna på Hedens idrottsplats i Helsingborg blev med svenska mått mätt högklassig. På vägen mot finalen satte IF Göta-sprintern Henrik Larsson, 17, svenskt juniorrekord två gånger om. I försöken sprang 17-åringen först på 10,35 sekunder och sedan putsade han sitt eget rekord till 10,31.



I finalen fick dock den tidigare rekordinnehavaren Austin Hamilton, MAI, sin revansch när han sprang in på 10,18 sekunder och tog hem guldet. Tiden är en tangering av Peter Karlssons svenska rekord från 1996, men medvinden +0,2 var för stark för att det skulle räknas som rekord.

– Jag tänkte bara på att vinna det här loppet. Det här blir mitt första SM-guld på seniornivå, säger en strålande glad Hamilton, som tog brons på 60 meter under inomhus-EM i vintras.

– Klart jag blev glad när jag såg tiden. Mitt mål under säsongen har varit att komma under 10,31. Sedan när jag hörde att det var +2,2 i vind var jag lite besviken, fortsatte 20-åringen.

Succéjunioren Larsson tog hem silvret på 10,21, men blev också blåst på en putsning av sitt juniorrekord.

– Det är ju hemskt. Om jag inte hade sprungit så bra innan hade jag ju inte varit besviken nu. Det är så nära, men det är ändå första gången jag tar medalj (på senior-SM) på 100 meter, säger 17-åringen från Karlstad.



I damernas stavfinal uteblev duellen mellan Michaela Meijer och Angelica Bengtsson, Hässelby. Bengtsson fick kramp under uppvärmningen och valde att inte starta. Någon fara för start i Diamond League-finalen i Bryssel nästa helg och Finnkampen (2–3 september) i Stockholm den efterföljande söndagen ska det dock inte vara.

Örgrytehopparen Meijer, som i somras slog Bengtssons svenska rekord med sitt hopp på 4,71 meter, tog enkelt hem SM-guldet direkt på sin ingångshöjd (4,18) och stannade på 4,60 meter.

– Det var skönt att få tillbaka en bra känsla, även om det blev lite blåsigt på slutet, säger Meijer, som också kommer att hoppa i Bryssel och Finnkampen nästa helg.