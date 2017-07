Han blev sexa i Tour de France – med bruten rygg

Tour de France, som i år tog slut den 23 juli, är 21 etapper långt över tre veckor. På den nionde etappen av sommarens upplaga kraschade bland andra 30-årige Dan Martin hårt i utförskörningen på Mont du Chat. Richie Porte som var den förste att vurpa tvingades bryta tävlingen efter den otäcka kraschen.

Martin hade ont i ryggen och svårt att gå när han steg av cykeln efteråt, men fortsatte. Han var en av dem som attackerade allra mest i bergen, och var med och slogs med toppcyklisterna i sammandraget. Han slutade sexa totalt, 4,42 efter segrande Chris Froome.

Nu har irländaren undersökt sin skadade rygg, och det visar sig att han har frakturer på två kotor i ländryggen.

”Det visar vilken kraft psyket har att härda ut. Inte konstigt att jag inte kunde stå upp ordentligt”, skriver han på Twitter.

Diagnosis of 2 small fracture took me by surprise. Shows how powerful the mind is in pushing through. No wonder I couldn't stand up straight https://t.co/lODIGlLueF