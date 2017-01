”Hatet i stan hade varit tio gånger större utan bandyn”

– 2016 har varit det bästa året hittills. Vi har tränat mera och var på is jättetidigt, redan i början av augusti tränade vi i Avesta, Hedemora och Rättvik. Nu kör vi tre dagar i veckan, säger Mohamed Ahmed och fortsätter:

– Sedan har jag fått ett deltidsjobb också. Jag Jobbar på Ica Maxi med frukt och grönt och sitter i kassan ibland.

– Det fungerar jättebra. Jag har fått en massa svenska vänner och blivit bjuden på fest, säger han och böjer sig fram och tar en tugga på wienerbrödet.

Vi sitter på kaféet Peace and Love i centrala Borlänge. Det är fjärde gången vi träffas. Den första satt vi i hans pojkrum hemma i området Jakobsgårdarna och den då 16-årige Mohamed berättade om det märkliga att han skulle spela bandy-VM långt borta i Sibirien.

Han hade kommit som flykting från Somalia tillsammans med sin mamma och pappa och fem syskon och han berättade om den rädsla han känt hemma i Somalia.

Och nu skulle han spela bandy-VM i 30-gradig kyla.

Han som knappt kunde stå på skridskorna och än mindre spela bandy.

I dag har Mohamed Ahmed hunnit bli 20 år och går sista året på bandygymnasiet i Falun. Han har tagit körkort, köpt sig en egen bil och nu har han också gjort verklighet av det som var en dröm hemma i pojkrummet för fyra år sedan.

Då drömde han om att handla med aktier på börsen. Nu gör han det.

– Nu är det riktiga pengar och det går bra. Jag försöker bara inte gå på minus utan få det att gå jämnt upp, säger han och berättar att han satsat på IT-papper och olje- och gruvaktier.

– Nu när Trump blir president kanske oljepriset går upp igen, säger han och låter som en sann börsanalytiker.

Så fort han fick sin första lön satsade han. Totalt har det blivit 10.000 kronor hittills.

– Första gången var jag nervös, men man måste börja någonstans.

I dag kan Mohamed Ahmed säga att han troligen inte varit där han är om det inte varit för det somaliska bandylandslaget.

– Bandyn har gett mig möjligheter, säger han och berättar att ingen av arbetskamraterna på Ica Maxi i början frågade honom om hans bandyspel.

– Men i dag gör de det och nu är fler i laget på väg att få jobb. Det är svårt att få jobb när man inte jobbat tidigare, men nu kan de säga att ”Mohamed spelar bandy och han jobbar bra”, så då kanske fler får chansen.

Men även om 2016 ”varit det bästa året hittills”, så är det också ett år där mörkret tornat upp sig i Mohameds närhet.

Den första maj demonstrerade nynazistiska Nordiska motståndsrörelsen på Borlänges gator och sände chockvågor genom samhället.

I Borlänge kommunfullmäktige sitter i dag en inkryssad representant från organisationen. Samtidigt är Sverigedemokraterna näst största parti med elva mandat.

I somras exploderade det så i miljonprogramsområdet Tjärna ängar, i folkmun döpt till ”Lilla Mogadishu” eftersom det bor så många somalier i området.

Bilar brann och skadegörelse och bråk förekom i stor omfattning. Oron i området var stor.

Bara några dagar innan DN:s besök i början av januari brann det igen på Tjärna ängar. Totalt förstördes elva bilar, men Borlängepolisens informatör Stefan Dengart tycker ändå att oron lagt sig.

– Ordningsmässigt tycker jag det lugnat ner sig jämfört med i somras. De här elva bilarna som brann började med att en bil brann och så sprider det sig till andra bilar.

– Och om det är försäkringsbedrägerier eller någon form av protest kan väl diskuteras, säger Stefan Dengart som tycker att Tjärna ängar fått lite oförtjänt dåligt rykte.

– Det var bråkmakare från lite olika håll som passade på att begå brott.

Men Mohamed Ahmed tyckte bråken förändrade stämningen i stan.

– Jag bor inte på Tjärna ängar, men alla tror att jag också gör det och när jag kommer till jobbet frågar de vad som händer där, säger han och fortsätter:

– Det har blivit hårdare. Så fort det händer någonting i dag så får man andra blickar på sig. Om man är på bussen eller någon annanstans så tittar folk på en och man har blivit bara svart liksom och så får jag svara för alla andra också.

– Jag tror att om man bara hade mera tid och satte sig ner och pratade med varandra så skulle jag få folk att förstå.

Mohamed Ahmed har också en teori om varför det exploderade på Tjärna ängar.

– De som kom hit när de var små, som jag, har vuxit nu så det är jättemånga unga som bor på Tjärna ängar och många är arbetslösa så det är mer utanförskap nu än för några år sedan.

Likadant säger polisen Stefan Dengart:

– Det är inte etniciteten i sig som genererar brott, utan det är ju utanförskap, brist på framtidstro och annat.

Det är Borlänge bandyklubb som driver Somalia bandy. Man är klubben som vågade tänka utanför boxen och nu har man tagit ytterligare ett steg.

Sedan seriestarten på allsvenskan norra - serien under elitserien - heter klubbens A-lag Peace and love city och just nu ligger man på andra plats i den rekordjämna serien.

Det vore läckert om man plockar upp en somalisk kille i A-laget. Den dagen ska jag dricka ett glas champagne, den dagen har vi lyckats på riktigt.

Det nära samarbetet med den stora musikfestivalen som pågår varje sommar i Borlänge har en bakgrund i att de båda har samma mål.

– Jag jobbar med Peace and love själv och då såg jag att man vill väldigt mycket samma saker, säger Daniel Johansson, vice ordförande och sportchef i Borlänge bandyklubb.

– Det handlar om integration och olika sociala projekt och då kände jag att det var onödigt att två organisationer håller på med samma saker, fast på olika håll.

Sedan har de två ett annat gemensamt mål: en evenemangsarena i Borlänge där bandyn ska samsas med konserter och andra arrangemang.

Och även här finns ett integrationstänk med. Dagens hemmaarena, Tunets IP, ligger en bra bit utanför stan, vilket är ett problem.

– Vi har svårt att rekrytera ungdomar som det är med placeringen. Skulle vi ligga inne i stan skulle det bli betydligt lättare, säger Daniel Johansson.

Men det är inte alla som gillat namnbytet på A-laget.

– De som är insatta i arbetet tycker det är jättepositivt, men de negativa kommentarerna är kanske det som synts och hörts mest.

Samtidigt menar Daniel Johansson att bandyklubbens engagemang är viktigare än någonsin:

– Det kokar ju av negativ energi och hat i den här stan. Men det finns ändå en motvikt till det här hatet och om den inte funnits hade det kunnat vara tio gånger värre, säger han och menar att spelarna i Somalia bandy knappast varit där de är i dag om det inte vore för sporten och – inte minst – filmen ”Trevligt folk”.

– De har fått ett ansikte och är inte bara de ”där jävlarna”, som det finns människor som tycker. Jag har svårt att se hur de, med tanke på den segregation som finns i Borlänge, skulle fått den chansen annars.

– Det räcker med att en liten dörr öppnas någonstans och sedan kan man göra jobbet själv, säger Daniel Johansson som har en dröm som han hoppas kommer att uppfyllas någon gång i framtiden:

– Det vore läckert om man plockar upp en somalisk kille i A-laget. Den dagen ska jag dricka ett glas champagne, den dagen har vi lyckats på riktigt.

När vi lämnar kaféet tillsammans med Mohamed är det 22 grader kallt ute. Om ett par timmar börjar träningen på Tunets IP och Mohamed som varit förkyld tvekar lite om han ska vara med.

Men han tar bilen hem till Jakobsgårdarna, hämtar bandybagen och tar vägen förbi Tjärna ängar för att plocka upp några lagkompisar.

Elljuset från Tunets IP syns på långt håll och när vi kliver in i omklädningsrummet är redan tränaren Alexander Tarasenko på plats. En gång i tiden spelade han i det sovjetiska juniorlandslaget, men nu leder han Somalia Bandy, tillsammans med den legendariske svenske spelaren Pelle Fosshaug.

– Det bästa är deras attityd, att de förhöjer sin målbild, går igenom svåra omställningar och bryter sina vanor. De är kollektiva, säger tränare Tarasenko på mjuk rysksvenska när jag ber honom förklara lagets styrkor.

– De sköter sig väldigt bra och fyra, fem av dem har blivit väldigt duktiga.

Normalt är mellan 20-25 spelare på plats på träningarna. Denna svinkalla onsdagskväll är bara tio på plats.

Och när Alexander Tarasenko sätter i gång träningen ser man utvecklingen. De killar som inte kunde stå på skridskorna för några år sedan, åker nu framåt och bakåt i full fart.

Klubban, som då mest var en pinne att hålla sig fast i, används nu för precisa passningar och hårda skott.

Somalia Bandy har hittills bara vunnit två matcher. Man slog flyktinglaget Karlstad afghans med förkrossande 15–0, men den största segern var den mot ett lag bestående av Borlängebor.

Somalias segersiffror skrevs till 6–4.

– De hade riktigt bra spelare med, men det var vi som dominerade matchen stort. Det var häftigt. Inte bara att vinna utan att vi kunde hålla bollen inom laget och passa, säger Mohamed Ahmed och tillägger:

– Vi har lärt oss spela bandy mer, att utnyttja hela planen. Sedan har vi blivit mer än ett lag. Vi har blivit bästa kompisarna och hjälper varandra.

– Nu hoppas vi få spela i en serie om något år och spela hemma- och bortamatcher.

I den bistra kylan på Tunet är det ingen som gnäller, alla kämpar på och röken från spelarnas munnar stiger mot den stjärnklara januarihimlen.

Mitt i spelet lämnar plötsligt Alexander Tarasenko spelet, tar sig ut mot kanten, gör en snygg skridskosladd och säger med stolthet i rösten:

– Ser du vad de kan. I år kommer kanske första VM-segern.

Foton i texten: Jonas Lindkvist