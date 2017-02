Hattrick och William Nylander är redan bättre än pappa Michael

De båda 96:orna William Nylander och David Pastrnak spelade säsongerna 2012-14 i allsvenska Södertälje.

Svensken, född i Kanada, och tjecken blev jättekompisar direkt.

William gjorde 25 poäng på 25 matcher och David 27 på 47 matcher innan de fortsatte sina karriärer i olika lag här i Nordamerika.

I natt möttes kompisarna igen och duellen mellan dem slutade med Williams första hattrick i NHL och två mål av David när Toronto vann med 6–5.

Williams pappa Michael spelade sin första NHL-säsong med Hartford 1992-93 och landade på 33 poäng.

Med nattens hattrick gick William redan nu förbi pappans notering. Han har gjort 34 poäng den här säsongen via 13 mål och 21 assist.

Pastrnak var piggast och gav Boston ledningen med säsongens 21:a mål. William kvitterade framspelad av Auston Matthews.

I andra perioden ökade William på till 3–1 på ett friläge och bara 1.08 efter satte han också 4–1 i powerplay. Ett mål som fick Boston att plocka ut Tuukka Rask ur målet.

Då tog det Pastrnak bara 38 sekunder innan han svarade med sitt 22:a mål till 2–4.

Därefter var det andra som tog över och till slut avgjorde tvåmålsskytten James van Riemsdyk till 6–5 1.36 från slutet.

William Nylander kunde också inkassera titeln som matchens första stjärna efter sitt första historiska, men knappast sista, hattrick i NHL.

– Det är alltid kul (att göra tre mål). Det var en stor match och vi behövde den här segern. Det var stort, säger William efter sin stora kväll, men får även frågan hur det var att kompisen Pastrnak också var bra och att de gjorde fem mål tillsammans.

– Rätt cool. Det var ju inget man trodde skulle hända när vi spelade ihop där hemma.

Så här sa William om matchen som helhet:

– Vi hade ju en bra ledning, som de tog i fatt, men det var skönt att vi fick sista ordet.

Han var inte riktigt säker på att tredje målet hade gått in för att fullborda hattricket.

– Jag visste inte om den var inne först, men sedan fick jag se pucken i mål. Det var skönt.

Hans spel fick Torontos coach Mike Babcock att utbrista:

– Vi får ta med Pastrnak så han får spela i alla lag vi möter, för (Nylander) vill hela tiden vara bättre än den där 88:an, skriver nhl.com.

När Buffalo mötte Ottawa hemma var det en svensk målvakt som snodde huvudrollen. Robin Lehner kom till laget från Ottawa inför förra säsongen och var nu heltänd mot sina gamla lagkamrater.

Ottawa sköt 37 skott mot Lehner.

Han tog alla och höll sin fjärde nolla i NHL och utsågs till matchens första stjärna när Buffalo vann med 4–0.

I målvaktsduellen mellan de kanadensiska jättarna Corey Price och Braden Holtby, vann den senare när de möttes på lördagseftermiddagen lokal tid. Holtby har aldrig förlorat i Montreal och den här gången vann just nu oerhört starka Washington med 3-2.

Price räddade 27 skott. Holtby bara 20, men så hade också hemmakeepern en betydligt svettigare dag på jobbet.

André Burakovsky gjorde 2–1 och Nicklas Bäckström 3–1 på var sitt riktigt snyggt snärtigt skott. För ”Bäckis” var det 15:e målet för säsongen och det kom i powerplay. Ofta förväntar sig ju motståndarnas försvar ett smart pass från svensken, oftast till Alexander Ovetjkin, men den här gången visade han återigen sitt riktigt vassa skott.

Det blev ytterligare fyra svenska målskyttar i nattens 13 NHL-matcher. Jacob Josefson blev den 58:e svensken att göra mål den här säsongen när han satte 2–0 för New Jersey mot Columbus. Han vann tekningen mot Alexander Wennberg och kunde i nästa moment styra in sitt första mål för säsongen när New Jersey vann med 5–1.

Carl Söderberg har inte gjort mål på länge. Nu hittade han rätt när Colorado slog Winnipeg med 5–2.

Gustav Forsling gjorde sitt andra när Chicago slog Dallas med 5–3 och Patrik Berglund tröstmålade för St. Louis när Pittsburgh vann med 4–1. Där gjorde Sidney Crosby två mål och blev först till 30 den här säsongen.