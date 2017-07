Henrik Lundqvist inspireras av James Bonds kostymer

Fakta. De 20 mest välklädda enligt Sports Illustrated

1) Russell Westbrook, Oklahoma City Thunder, NBA

2) Victor Cruz, Chicago Bears, NFL

3) Serena Williams, tennis

4) Roger Federer, tennis

5) LeBron James, Cleveland Cavaliers, NBA

6) Henrik Lundqvist, New York Rangers, NHL

7) Dwayne Wade, Chicago Bulls, NBA

8) Lewis Hamilton, Mercedes, formel 1

9) Andre Iguodala, Golden State Warriors, NBA

10) Maria Sjarapova, tennis

11) Cristiano Ronaldo, Real Madrid, spanska fotbollsligan

12) Tom Brady, New England Patriots, NFL

13) Misty Copeland, American Ballet Theatre

14) Cam Newton, Carolina Panthers, NFL

15) P.K. Subban, Nashville Predators, NHL

16) Skylar Diggins-Smith, Dallas Wings, WNBA

17) Bryce Harper, Washington Nationals, MLB

18) Carmelo Anthony, New York Knicks, NBA

19) Russell Wilson, Seattle Seahawks, NFL

20) Marcedes Lewis, Jacksonville Jaguars, NFL