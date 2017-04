Historisk Jerebko till kvartsfinal

Boston vann matchserien mot Chicago Bulls med 4–2 efter att ha vunnit fyra raka matcher. Jerebko spelade 19 minuter i den sista matchen, som slutade 105–85 till Boston, och gjorde tre poäng.

Härnäst väntar Washington Wizards i kvartsfinal.

”Det finns bara ett mål för Boston”, säger lagets tränare Brad Stevens, enligt lagets Twitter-konto.

"There’s only one goal in Boston," says Brad Stevens. "There’s 17 banners hanging above us. We only go for one goal there."