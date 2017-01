”Hockeyskottet” smällde direkt

I fredagens DN berättade vi om Pizzonis Elvings unika skott, en specialare som var en faktor till att han tog plats i VM-truppen.



Nu smällde han till två gånger mot Finland, 4–0 i den första halvleken och 8–2 i den andra, båda på hörnor från Per Hellmyrs slipade klubba.



– Det var väldigt bra inslag av ”Myran”. Det var bara att klippa till, säger David.



Pizzoni Elfving har gjort ett tiotal mål med sitt ”hockeyskott” med Hammarby under säsongen.



– Det var viktigt för självförtroendet att få göra mål på hörna direkt i premiären. Jag har övat en hel del den senaste tiden. Även om jag har gjort några med Hammarby är det en annan sak att göra det i en landskamp och i ett VM, säger David som gör sin tredje VM-turnering.



Nu var det första gången han fick spela back i landslaget.



– Det var roligt och det fungerade jättebra för laget. Det var inga konstigheter, men lite annorlunda skulle man kunna säga. Det blev ett annat positionsspel, med många start- och stoppsekvenser, säger Pizzoni Elfving som tyckte att Sverige långa stunder bjöd på bandypropaganda.



Men Finland blev aldrig den tuffa motståndare många hade förväntat sig.



Matchen var helt befriad från dramatik.



– Vi hade ett väldigt bra bolltempo i första halvlek och då är det svårt att försvara sig mot oss. Vi fick matchen dit vi ville, säger Hammarbyspelaren.



Förbundskapten Svenne Olsson var naturligtvis nöjd med premiärsegern.



– Vi spelade jättebra och är generellt mycket nöjda med hela matchen. Men de första 35 var riktigt, riktigt bra. Då hade vi alla ingredienserna som behövdes, säger Olsson.



Som David Pizzonis hörnor...



– Vad var det jag sa! log Olsson. Hörnorna sänder ut de signaler vi vill. Nu vet motståndarna om dem och nu ska vi bara stoppa in Edlund (anfallare Christoffer som var avstängd mot Finland) så blir det jättebra.



Svenne Olsson lyfte också fram Erik Pettersson, hemmaspelaren från Sandviken med egen hejaklack, som pangade in fyra mål.



– Det betyder mycket för oss som grupp att han lyckas, säger Svenne Olsson.



Vad är du mest nöjd med efter premiärsegern?



– Massor, jag är nöjd med vår offensiv och vår defensiv var ju klockren. Finland gjorde mål på två hörnor. Vi släppte igenom ett friläge, men det var stabilt rakt igenom.



För Sverige väntar nu Kazakstan på tisdag.



– Vad jag vet är att de har ett starkare lag än tidigare. Vi ska studera dem närmare när de möter Ryssland på måndagen, säger Svenne Olsson.