Idrottsklubbar investerar mångmiljonbelopp i e-sport

En plats i ligan kostar, enligt uppgifter till BBC, motsvarande cirka 170 miljoner kronor. Activision Blizzard säger sig tro att ligan på sikt kommer att bli mer lönsam än Premier League, med det är en lång väg dit. Den totala mängden pengar i e-sport kommer under 2017 att vara drygt 6,3 miljarder kronor, enligt Newzoo, en undersökningsfirma som riktar in sig på spel och e-sport. Prognosen innebär en tillväxt med 41,3 procent från 2016.

– Om du vill nå åldersgruppen 18-35 måste du vara där de är, och de spelar spel, säger Activision Blizzards VD Bobby Kotick till BBC.

Många spel och e-sporter har fått kritik för att vara exkluderande och framför allt rikta sig mot en manlig publik. Det är något som ligan har försökt jobba emot, enligt Bobby Kotick.

– Vi har försökt bygga något som kan vara tilltalande för en global publik, därför har vi verkligen tänkt på mångfalden vad gäller till exempel etnisk mångfald bland karaktärerna i spelet, säger han till BBC.

I Europa har bland andra Paris Saint-Germain, Schalke 04 och FC Köpenhamn skaffat egna e-sportlag. Pengarna kommer framför allt från sponsorer, sändningsrättigheter och försäljning av så kallad merchandise.

Svenska e-sportförbundet ansökte i år om inträde i Riksidrottsförbundet, men fick till svar att begreppet idrott ska omdefinieras, och ansökan därför får tas upp först 2019.

E-sport är ett samlingsbegrepp för tävlingar i digitala spel. Störst just nu är League of Legends och Counterstrike, båda dataspel som spelas online i lag, oftast fem mot fem. 385 miljoner människor kommer att titta på e-sport under 2017, enligt Newzoo.

