Idrottsvärldens svar på ”Oscars-selfien”

OS-giganterna Usain Bolt och Simone Biles blev galans stora vinnare. Det var fjärde gången som Bolt fick utmärkelsen som världens främsta idrottsman på Laurens-galan. För gymnasten Biles var det hennes första som årets idrottskvinna.

Förutom de två fanns en nästan oändlig rad av andra stor stjärnor på plats. Några av de andra pristagarna var bland annat Michael Phelps och Nico Rosberg.

Gästerna på plats uppdaterade sociala medier flitigt, men en uppdatering tar nog priset som idrottsvärldens bästa selfie, tagen av ingen mindre än Usain Bolt själv. På bilden syns bland annat ovan nämnda pristagare och en rad andra stora namn både i idrottsvärlden och utanför.

Kanske tog de inspiration från en av år 2014 största virala succéer, ”Oscars-selfien” tagen av skådespelaren Bradley Cooper på Oscars-galan?

The world's greatest sporting selfie?! It's your 2017 Laureus World Sports Awards winners! #Laureus17 pic.twitter.com/VqS4QodhyP

If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap