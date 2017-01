”Inga problem” säger Rangers om Mika Zibanejads iranska ursprung

Efter fyrfaldiga OS-guldmedaljören Mo Farahs oro på Facebook ställs också frågor kring hur spelare med dubbla ursprung och i vissa fall dubbla pass kommer att behandlas i de amerikanska proffssporterna som har lag både i USA och Kanada.

Efter president Donald Trumps order att inte släppa in någon från länderna Iran, Irak, Syrien, Somalia, Jemen, Libyen och Sudan kan det bli problem när spelare från dessa länder ska återvända till USA.

Mika Zibanejad har en iransk pappa och en Finlandsfödd mamma, men är själv född i Sverige där han fick sin hockeyfostran i Hammarby och Djurgården.

Svenska JVM-guldhjälten från 2012 var på söndagen på väg hem från den korta semester NHL-spelarna haft under All Star-uppehållet och kunde inte nås för en kommentar.

New York Rangers svarade kort så här när jag mejlade om problemet på söndagen:

”Mika is a Swedish citizen. We don't expect any issues for him.”

Eftersom Mika är svensk medborgare trodde John Rosasco, Rangers presschef, således inte att det skulle vara några problem för honom.

Numera flyger NHL- och NBA-lagen med chartrade plan, vilket redan där betyder en annan behandling vid incheckning på ofta mindre flygplatser än de stora dit merparten av resenärerna kommer.

Om det förändrar något i det här läget är oklart, då det fortfarande råder stor oklarhet kring vad beslutet från president Trump egentligen betyder.

Spelarna i de här fallen är också anställda av lag verksamma i USA, vilket torde ha betydelse, även om det är oklart om exempelvis Mika Zibanejad har dubbla pass från Sverige och Iran.

Det finns andra spelare än Mika Zibanjead i NHL och NBA med dubbla ursprung.

Brandon Saad, som numera spelar i Columbus, men tidigare har vunnit två Stanley Cup med Chicago, har exempelvis syriskt ursprung.

Torontos Nazem Kadri har libanesiskt ursprung.

I NBA finns Luol Deng, som spelar för Los Angeles Lakers.

Han är britt med sudanesiskt ursprung.

Mika Zibanejads pappa Mehrdad är kristen och efter att ha tjänstgjort i kriget mellan Iran och Irak i början på 1980-talet fick han det pass som i december 1983 gjorde att han kunde resa till Sverige.

Han träffade Ritva, född i Finland men boende i Stockholm och blev kvar och har därefter jobbat som dataingenjör.

Mehrdad är fåordig om sitt ursprung med hänsyn till Mika, men så här sa han till Hockey News i samband med att sonen draftades till Ottawa 2011:

– Det finns personer, som kanske bor i USA eller Nordamerika, som är fanatiska muslimer och jag vill inte att de ska kontakta honom.