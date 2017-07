IOK utser två OS-värdar i höst

Det internationella fotbollförbundet (Fifa) gjorde det med VM 2018 (Ryssland) och 2022 (Qatar). Nu kopierar den internationella olympiska kommittén (IOK) konceptet.



Vid sin kongress i Lima i Peru den 13 september meddelar IOK vilka som får OS 2024 och utser även arrangörsstaden för spelen fyra år senare.



Därmed slipper IOK välja mellan två starka kandidater och kan belöna Paris och Los Angeles – samtidigt. De två miljonstäderna är de enda kandidaterna som är kvar, sedan Hamburg, Budapest och Rom hoppat av – bland annat av ekonomiska skäl.

Och det ligger framförallt ekonomiska skäl bakom IOK:s nya giv. Kostnaden för att arrangera OS fortsätter att skjuta i höjden, trots att IOK understryker att de vill se värdstäder som prioriterar hållbarhet, sunda ekonomiska ramar och tänker använda redan befintliga arenor.



Förslaget gillas av den svenska IOK-ledamoten Gunilla Lindberg.

– Nu har vi två bra kandidatstäder, då är det synd att inte ta tillvara på det. Nästa gång kanske man inte har det, sa hon till TT i juni.

Lindberg lyfter även fram att IOK gärna ser OS i Europa och Nordamerika efter tre spel i rad (2018, 2020 och 2022) som arrangeras i Asien.



Världsstäderna Paris och Los Angeles har redan de flesta arenorna och bedöms klara av infrastrukturen utan stora ekonomiska risker. Båda har arrangerat OS två gånger tidigare; Paris 1900 och 1924, Los Angeles 1932 och 1984.

Paris anses vara favorit till att få spelen 2024, därmed skulle Los Angeles får arrangera 2028. Men kampanjen kan utvecklas till en prestigekamp mellan presidenterna Emmanuel Macron och Donald Trump.

Macron fanns på plats under IOK-mötet i Lausanne för att skänka stjärnglans till Paris kandidatur, medan Trump uttalade sig på Twitter på tisdagen:

”Jobbar hårt för att ordna OS till USA (LA). Häng med!”.

Working hard to get the Olympics for the United States (L.A.). Stay tuned!