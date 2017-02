”Jag önskar att unga förstod att det finns inget nu eller aldrig”

INBLICK. Hur mycket är egentligen Tre Kronor värda i dagsläget? Frågan är berättigad med tanke på alla tomma stolar i Scandinavium under torsdagskvällens match mellan Sverige och Tjeckien. Det finns anledning till oro för framtiden hos de styrande på Svenska Ishockeyförbundet.

Viktor Fasth sitter tillbakalutad i en av fåtöljerna i receptionen på Tre Kronors hotell i Göteborg. När vi pratar om den tidig utslagning inom ungdomsidrotten blir Viktors röst starkare och orden kommer i snabbt takt.

– Det finns en risk att vi tappar många spelare som hade kunnat bli riktigt duktiga om vi inte accepterar att alla utvecklas i olika takt. Vi måste bli bättre på att visa tålamod. Och vi måste också bli bättre på att visa unga spelare hur roligt de kan fortsätta att ha med sin hockey även om de inte är bäst i tonåren, säger Viktor Fasth.

Det märks tydligt att det här är frågor som engagerar honom.

– Jag önskar att alla unga skulle förstå att det inte finns något ”nu eller aldrig” när de är i tonåren. Deras karriär kan bli både lång och lyckosam även om de inte tillhör toppen som juniorer. Vår uppgift är att stötta dem och hjälpa dem att hitta sin väg. Det finns ingen väg som passar alla. Titta bara på oss som är här i Göteborg med Tre Kronor – vi har alla vår egen historia som berättar hur vi har nått hit.

– Kan vi ge unga spelare modet att följa sin egen väg och kombinera det med tålamod tror jag att riktigt bra saker kan hända som svensk hockey i stort kommer att få glädja och nytta av.

Vi pratar om betydelsen av kloka ledare och tränare men också hur viktigt det är att föräldrarna finns där som stöd oavsett om det går bra eller dåligt.

Viktor Fasth berättar hur hans föräldrar pappa Kenteric och mamma Kerstin alltid funnits där för honom – men att idrottandet alltid har varit på Viktors villkor.

Han fortsätter med ett leende:

– Jag brukar faktiskt kalla farsan – som också har varit målvakt – för ”Mister positiv”. Oavsett hur det har gått i matchen hittar han alltid något bra som han berömmer mig för. Så har det varit under hela min karriär fram till i dag.

– Ibland har jag nästan blivit irriterad och sagt ”såg du inte missen jag gjorde” men han har fortsatt att plocka fram det positiva. Det stödet är jag självklart oerhört tacksam över.

Det här är första gången som Sweden Hockey Games avgörs i Göteborg och för Viktor – som gör sin andra säsong i CSKA Moskva – är det ett skönt avbrott från vardagen i Ryssland att få komma hem till Sverige i några dagar.

– Vi har det bra i Moskva. Det är en fantastisk stad och våra döttrar går på svenska skolan som de älskar. Men att komma hem och spela med landslaget är alltid extra kul, säger Viktor Fasth.

Foto: Adam Ihse/TT

Unga många år var det liv som 34-årige Viktor Fasth nu lever en avlägsen dröm.

I stället för att spela med och mot de bästa spelarna och lagen spelade han i division 1, ja under vissa perioder till och med i division 2, och kombinerade hockeysatsningen med att jobba bland annat på olika förskolor och som assistent i skolan.

– På många sätt gillade jag att ha ett jobb vid sidan om hockeyn. Det gjorde att jag inte var i ”hockeybubblan” 24 timmar om dygnet. Jag fick ett annat socialt nätverk där man pratade om andra saker än hockey, berättar Viktor Fasth.

Han fortsätter med ett skratt:

– Men när jag spelade i Tingsryd jobbade jag under en tid som målare och det var kanske inte helt lyckat. Att leva på Skogaholmslimpa hela dagen och sedan gå och träna efter jobbet var inte den perfekta uppladdningen.

Precis som de flesta andra knattar när de tar sina första stapplande steg på isen drömde Viktor Fasth också om att spela i Tre Kronor och NHL.

När den krassa verkligheten kom i kapp honom insåg han att vägen dit inte skulle bli enkel.

Efter att ha gått ut hockeygymnasiet i Luleå blev Viktor inte erbjuden kontrakt av Luleå Hockey.

I stället blev det spel en säsong med division 2-laget Brooklyn Tigers från Luleå innan han flyttade tillbaka till hemstaden Vänersborg.

Många skulle ha gett upp redan där. Vad var det som drev dig vidare?

– I första hand var det kärleken till hockeyn. Jag hade väldigt svårt att tänka mig ett liv utan hockey, säger Viktor Fasth.

En annan drivkraft som han kommer tillbaka till flera gånger under vårt samtal är den ständiga längtan att se hur bra han kan bli.

– För mig har inte det viktiga varit hur bra jag är jämfört med andra utan det är mig själv jag jämför med. Jag vill vara säker på att jag får ut det som går att få ut. Hur långt det räcker i förhållande till andra kan jag inte själv styra över och därför är det inte heller det intressanta.

Viktor Fasth fortsätter med ett nytt skratt:

– Där är det för övrigt ingen skillnad på mig när jag var 20 och nu när jag är 34 år. Jag vill fortfarande utmana och flytta fram mina egna gränser. Jag är helt övertygad om att det fortfarande finns saker som jag kan göra bättre – jag är inte färdig.

Efter några år i Tvåstads Cobra och ytterligare några säsonger i Tingsryd, som då låg i division 1, öppnades plötsligt dörren till ett annat hockeyliv.

Allsvenska Växjö värvade Viktor Fasth och andra säsongen i klubben var planen att han skulle bli klubbens förstemålvakt.

26 år gammal var han nu för första gången hockeyspelare på heltid.

Då hände det som inte fick hända.

I inledningen av säsongen gick Viktors korsband av och säsongen var förstörd.

– Det var ett hårt slag i ansiktet som jag självklart helst hade sluppit uppleva, säger Viktor.

– Med några års distans kan jag dock se hur mycket jag lärde jag mig om mig själv under den här rehabtiden. Året före hade jag börjat jobba med min mentala coach Martin Blom och under tiden som jag var skadad jobbade vid stenhårt för att jag skulle vara ännu starkare mentalt när jag kom tillbaka. Och även om jag inte kunde vara på is hittade vi vägar att träna så att jag kunde förbättra min teknik och sådana grejer.

Våren 2010 tog AIK steget upp i SHL, eller elitserien som det fortfarande hette då, och en av klubbens första värvningar inför återkomsten i högsta serien var Viktor Fasth.

28 år gammal gjorde Viktor debut i SHL.

– Det var inget som jag hade räknat med eller trott när jag var 24 men det visar bara att du aldrig vet vad som kan hända, säger Viktor.

I AIK gjorde Viktor Fasth kort och gott succé. Två år i rad spelade AIK semifinal och Viktors storspel gjorde att han våren 2012 fick spela sitt livs första VM.

Samma vår skrev han också NHL-kontrakt med Anaheim – då 30 år gammal.

– Ja, om jag var långsam i starten så ökade jag farten rejält där, säger Viktor och skrattar.

– Att få komma till NHL var en fantastisk upplevelse. På något sätt fick jag skörda för alla de år som jag hade kämpat och inte gett upp. Det blev ett kvitto på att tro du på något och är villiga att jobba för nå dit kan bra saker hända.

Det blev tre år i NHL – där skador till viss del ställde till det – innan hockeyresan för två år sedan gick vidare till Moskva.

– De upplevelser som jag har varit med om de senaste sju åren är få förunnat och de har gett mersmak. Jag vill fortsätta att spela på så hög nivå som möjligt så länge jag kan.

– Så länge kroppen känns bra och jag fortfarande har drivet och viljan att utvecklas kommer jag att hålla på.

På lördagen möter Tre Kronor Ryssland i Scandinavium och på söndag är Finland motståndare.

Om några månader väntar VM i Tyskland och Viktor Fasth spel den här säsongen har gjort att han än en gång är med i VM-diskussionen.

Inte illa av en spelare som för tio år sedan spelade i division I.