Jakobsson missar VM-premiären

Johan Jakobsson har ännu inte återhämtat sig från den hjärnskakning han ådrog sig i landskampen mot Norge i förra veckan. Enligt Svenska handbollsförbundet är han kvar på det första steget på den så kallade hjärntrappan, vilket betyder att han missar åtminstone de tre första matcherna i VM. Sveriges premiär är mot Bahrain på fredag.

”Det är förstås jättetråkigt och jag hade gärna spelat på fredag, men ingenting blir bättre av att jag går runt och ältar det. Jag kan bara hoppas för egen del att jag blir bättre och att det för lagets del kommer att gå bra”, säger Johansson.

Förbundskapten Kristján Andrésson:

”Främst lider jag med Johan som jag vet har sett fram emot den här turneringen. Det viktigaste för honom nu är att han får ordentligt med vila och återhämtning. Att chansa med en huvudskada har aldrig varit ett alternativ”.

17 spelare reser med till Paris under torsdagen, 16 får maximalt skrivas in den slutgiltiga truppen. Två byten får sedan göras under turneringens gång. Toulouse-spelaren Andreas Cederholm anslöt till det svenska laget i måndags och kommer åka med till Paris.

