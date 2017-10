Jaromir Jagrs NHL-karriär fortsätter i Calgary

Tampa. NHL:s spelarfack gick på onsdagen ut och gav sitt stöd till spelare som vill genomföra fredliga protester. Bland spelarna råder det dock delade meningar om det är rätt att knäa under nationalsången.

Han är ett hockeyälskande fenomen, Jaromir Jagr.

Han spelade sin första NHL-match 5 oktober 1990, för 27 år sedan.

Spelar han minst 58 matcher för Calgary kommande säsong kommer han att slå Gordie Howes rekord för antal NHL-matcher genom tiderna. Ett rekord många trodde var oslagbart.

Jagr har nu spelat 1 711 NHL-matcher. Då ska man också komma ihåg att Jagr valde att under tre säsonger spela i KHL. Hans matchstatistik skulle således ha kunnat innehåll runt 240 matcher ytterligare.

Efter de två senaste säsongerna, där han betydde mycket speciellt för Aleksander Barkovs utveckling i Florida, satt Jagr hemma i Kladno i Tjeckien för att vänta på bud från NHL. På slutet fördes samtal med tre lag. Skadedrabbade St. Louis var ett av dem.

På söndagen blev det känt att också Calgary fanns med i bilden. Ett dygn senare hade Jagr skrivit på kontraktet.

Det blir första gången han spelar för ett lag i Kanada efter en hockeyresa som började i Pittsburgh, fortsatte i Washington och därefter gick via New York Rangers, Philadelphia, Dallas, Boston, New Jersey och Florida.

Legendaren, som de senaste åren låtit sitt hår växa för att återigen ge hockeyfrillan ett ansikte, har vunnit OS 1998, VM 2005 och 2010, samt Stanley Cup redan 1991 och -92.

Nu kommer han till ett ganska ungt Calgary på väg uppåt. Många av de han ska spela med var inte ens födda då Jagr debuterade i NHL.

1990 valdes Jagr som femma i draften. 14 platser bakom honom valdes Keith Tkachuk. Nu kommer Jaromir att spela med Keiths son Matt.

– Han vann Stanley Cup innan jag ens var född, säger nu Matt om sin nyaste lagkamrat till sportsnet.ca.

– Vi får in en kille som varit en av de bästa i ligan under många år och han är fortfarande riktigt effektiv. Han är så skicklig på att skydda pucken och sätta upp bra spel djupt i anfallszon, säger Calgarys lagkapten Mark Giordano.

– Han är väldigt stor i Tjeckien. Skulle han ställa upp i presidentvalet skulle folk rösta på honom, säger Michael Frolik, som tidigare spelat med Jaromir i tjeckiska landslaget.

– Han har ett enormt hockeysinne. Det är därför han är tvåa bakom Wayne Gretzky genom tiderna vad gäller poäng i NHL, lägger Calgarys coach Glen Gulutzan till.

Jagr är också ett föredöme vad gäller förberedelser för match och fysisk träning. På så sätt blir han vid sin ålder en stor förebild för yngre spelare bara genom att vara runt honom och se vad han gör.