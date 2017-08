Jens Littorin: Hur hårt ska en idrottare straffas för medel som inte ökar prestationsförmågan?

Göteborg. Kostillskottet Go hard 2.0, som innehåller en dopningsklassad substans, återkallas av tillverkaren efter DN:s avslöjande. Produkten marknadsförs som ”dopingfree”.

Nu när substansen higenamin åter satt fart på debatten om kosttillskott och dopning kan det vara intressant med ett tankeexperiment. Vad hade hänt om Therese Johaug ätit Go Hard 2.0? I förra veckan gick det att köpa det svensktillverkade kosttillskottet i affärer över hela landet. Burkarna var märkta ”dopingfree”, detta trots att de innehåller blå lotus, som i sin tur innehåller higenamin.

Tänk om Therese Johaug tagit med sig en sådan burk upp på hotellrummet i Italien förra sommaren. Tänk om hon läst på baksidan och övertygad om att det var okej att använda ätit några kapslar och sedan åkt fast. Det finns faktiskt ett norskt fall som liknar detta. I samband med OS i Sydney 2000 blev tyngdlyftaren Stian Grimseth testad positivt för den anabola steroiden nandrolon. Han blev hemskickad under förödmjukande former och avstängd i sex månader. Senare framkom att tabletterna med kosttillskottet Ribose, som han tagit som beskrevs som ”rent”, blivit kontaminerade med nandrolon under tillverkningsprocessen.

Norrmannen stämde det amerikanska företaget Universal Nutrition och uppges ha fått flera miljoner i skadestånd. Men den stora skadan var redan skedd och Grimseth stämplad som fuskare.

Den salva som Therese Johaug använde för sina sönderbrända läppar innehöll en annan anabol steroid, clostebol. Det stod i innehållsförteckningen. Salvans förpackning var till och med märkt ”doping”. Trots det argumenterade Johaugs advokat Christian B. Hjort under förhandlingen i Cas, idrottens skiljedomstol, för att hon ska bli frikänd. Norges idrottsförbund (NIF) och Internationella skidförbundet (Fis) är som bekant av en annan uppfattning.

Kanske kommer Johaugdomen att mynna ut i en debatt om minimistraffet för den här typen av förseelse verkligen ska vara tolv månader.

NIF dömde Johaug till 13 månaders avstängning. Fis överklagade till Cas och vill se 16-20 månader. Det är dessa tre alternativ som de tre Casdomarna Romano Subiotto, Jeffrey Benz och Markus Manninen nu tagit lång tid på sig att fundera över. Svaret ska komma senast på fredag.

Kvarstår domen på 13 månader är Johaug fri att tävla igen i november. Går man på Fis linje missar norskan OS i Pyeongchang i februari. Caspanelen kan också lägga sig någonstans mitt emellan. 14-15 månader skulle störa Johaugs OS-uppladdning. Kan Cas gå på advokat Hjorths linje och fria Johaug? Det vore sensationellt eftersom det inte bara skulle gå tvärs emot både NIF och Fis utan också ifrågasätta den grundläggande princip som antidopningsarbetet vilar på: idrottaren är alltid skyldig för vad hen har i kroppen.

Om Johaug kan skylla på att hon litat på sin läkare, Fredrik Bendiksen, som gav henne salvan och sade att den var okej, öppnar det dörren för alla möjliga bortförklaringar.

Men kanske kommer Johaugdomen att mynna ut i en debatt om minimistraffet för den här typen av förseelse verkligen ska vara tolv månader. Travis Tygart, chef för den amerikanska antidopingbyrån Usada, hör till dem som inte tycker det. I en intervju med Dagbladet sade han att Johaug visserligen har ett ansvar för att se till att inte otillåtna substanser hamnar i kroppen, men att straffet hon får för något som inte påverkat hennes prestationer är alldeles för hårt

– Vad händer om någon saboterar för dig och lurar i dig en förbjuden substans? Ska du ändå få tolv månaders avstängning? Det är inte rättvist. Jag hoppas att vi kan ändra regeln och jag ska arbeta för att det ska bli så, sade Tygart till den norska tidningen.

Hans resonemang förutsätter att man kan avgöra om en liten mängd dopning påverkar eller inte. Det finns fortfarande de som tvivlar på Johaugs förklaring till varför hon hade den minimala mängden 13 nanogram clostebol i dopningsprovet. Det är möjligt att Tygart kan få gehör för sina tankar i framtiden, men när domen i ett av Skandinaviens mest omskrivna dopningsfall faller är det dagens regelverk som gäller.