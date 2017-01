Jerringpriset till Fredricson: Känner mig enormt hedrad

– Jag hade inte riktigt väntat mig det men det är jättekul, säger Fredricson när Kristin Kaspersen avslöjar att de två namn som till sist återstår är golfaren Henrik Stenson och Peder Fredricson.

Att svensk ridsport stod samlade bakom Peder Fredricson stod klart sedan länge men att han skulle kunna ge Henrik Stenson och Sarah Sjöström en match var lite oväntat.

Ännu mer oväntat att han till slut blev hela folkets favorit.

– Jag känner mig enormt hedrad och vill tacka alla som röstat på mig, det betyder enormt mycket för mig och hästsverige, säger Fredricson med sprucken röst. Jag delar priset med min häst All In, det är en häst utöver det vanliga.

På ett vackert sätt berättar Fredricson om samarbetet med All In under OS.

– Mitt starkaste minne är väntan in på finaldagen, ögonblicket innan något avgörande är extremt laddat, jag kan känna hästens energi genom sadeln och genom stövlarna kan jag känna hästens hjärta slå. Det är magiskt, säger Fredricson.

Sjöström var redan ute ur bilden och Stenson såg både besviken och lite förvånad ut när Fredricson klev upp och tog emot priset.

Men Stenson gick inte från Globen lottlös. Tidigare under kvällen slog han ut bland andra Zlatan Ibrahimovic som årets manlige idrottare.

–Jag ska njuta av kvällen, det är mycket familj och kompisar som är här, säger Stenson som är på väg till säsongspremiär i Abu Dhabi.

Sarah Sjöström fick kliva upp på scen för att ta emot utmärkelsen årets kvinnliga idrottare bland annat för sitt OS-guld i Rio. Det blev ett kort tal.

– Vi klarade det, konstaterade Sjöström och tackade mamma, pappa och alla nära och kära.

Kvällens kanske varmaste applåd fick JO Waldner när han tog emot Idrottsakademins hederspris ur bäste kompisen Mikael ”Äpplet” Appelgrens hand.

Waldner berättade hur han som sexåring började i Spårvägen som en halvmeter hög maskot. Han ställde sig genast frågan ”kan inte jag komma in direkt?”.

– 44 år borde räcka, säger Waldner som nu avslutat karriären.

Fotbollens förbundskapten Pia Sundhage hade chansen att vinna både årets ledare och årets lag. Hon vann årets lag med sina spelare och lät Lotta Schelin hålla tacktalet

– Tacktal är jättesvårt, det är så olika hur man vill tacka men i det här fallet är det en hyllning till sporten. Det är härligt att få vara med när någon lyckats, säger Sundhage.

Lars Lagerbäck ville inte ge kaxigheten ett ansikte när han blev årets ledare. Han ville heller inte säga att han inte var värd priset.

– Då dissar jag ju dem som röstat på mig, det var lite av ett moment 22, säger Lagerbäck.

