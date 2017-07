Johan Croneman: Damfotbollens största problem är kvalitén

Simon Bank skrev i fredags en mycket läsvärd krönika i Aftonbladet om inkrökta Uefa-slipsar och ojämlikheten när det kommer till dam- respektive herrfotbollen.

Ojämlikt är kanske ändå inte ordet – herrarna tar allt, damerna får knappt smulorna som blir över. Det liknar mer ett grovt rån.

Pia Sundhage sade också innan EM något om att prestationerna borde bedömas, och belönas, på samma sätt: Herrar som går till ett EM-slutspel i fotboll gräver guld, damer som gör samma sak gräver ett djupt hål i egna plånboken. Tjejer på elitnivå jobbar inte sällan hel- eller deltid vid sidan av fotbollen för att få det att gå ihop. Det känns givetvis skamligt när herrfotbollen samtidigt drabbats av ekonomisk elefantiasis: Övergångssummorna för herrspelare har nått en nivå där man bara mår överjävligt illa. Spelare säljs och köps för ett tusen miljoner kronor. Snart säljs en 18-åring för uppemot 2 miljarder!

Damfotbollen är något som katten släpat in.

Det är helt sinnesjukt. Och djupt omoraliskt. Min högsta önskan är att bubblan snart spricker och skickar de här klubbarna – och de komplett galna och oansvariga ägarna och ledarna och tränarna – rakt ner i det ekonomiska helvetet.

Jag hoppas aldrig damfotbollen strävar efter den totala felnavigeringen. Här finns inget att stå efter.

Det är ändå inte så länge sedan herrfotbollen var i samma sits – ungefär när damfotbollen verkligen bröt igenom i slutet av 60-talet, och i början av 70-talet. De allsvenska spelarna var brandmän, betongarbetare, målare, poliser, golvläggare, snickare. I början av sjuttiotalet dök det upp några ”studerande”. Det betydde i många fall att de åtminstone tränade professionellt på halvtid.

Med detta sagt: Det kan ta tid, utvecklingen släpar sig ibland fram i snigelfart, och motståndet mot nya aktörer som vill vara med och leka (och dela ekonomi) tas sällan emot med öppna armar.

Uefa-slipsarna och Fifa:s många mutkolvar släpper högst ogärna kontrollen. Damfotbollen är något som katten släpat in.

Och ändå: Damfotbollens största problem i vår tid är just – damfotbollen. Kvalitén. Jag har tjatat om det förut, och jag får ungefär lika mycket stryk varje gång, men jämför man till exempel en Wimbledonfinal för damer med en herrfinal så är det exakt samma sak, damtennisen är lika högutvecklad som herrtennisen, man ser inte en damspelare göra en massa tekniska fel som herrarna aldrig gör. Ingenting skiljer damernas OS-final på 100 meter från herrarnas när det kommer till prestationer, teknisk utveckling et cetera. Jag kan räkna upp gren efter gren, sport efter sport. Någon som någonsin skulle hävda att Charlotte Kallas skidåkning inte är lika fullödig som vilken herråkares som helst? Nej, just det.

Självklart ska pengarna omfördelas.

Jag förstår till exempel inte varför man fortfarande kniper käft om den generellt usla standarden på målvaktssidan inom damfotbollen. Lyssnar man till tv-kommentatorerna från pågående EM i Holland kan man få för sig att vi pratar världsklass. Vi kan samla ihop till ett pinsamt tv-potpurri av katastrofalt målvaktsarbete – kejsaren är naken, men man låtsas som om det regnar.

Våga titta på problemen, nu. Och om inte fotbollen själva vågar göra det så måste i det här fallet till exempel SVT:s och TV4:s experter och kommentatorer göra det. Det gäller flera andra sidor av spelet också. Damfotbollen har rent tekniskt och spelmässigt kolossalt mycket att hämta in på herrfotbollen.

Tittar man på de riktigt unga talangfulla tjejlagen förstår man att det gapet snabbt kan komma att käkas upp, om det nu inte vore så att otroligt många tjejer lägger av vid 14-, 15-, 16-årsåldern. Här skall givetvis Svenska fotbollförbundet sätta in massor av resurser, massor av stöd. Självklart ska pengarna omfördelas.

Jag tycker så långt att Sverige fotbollsmässigt har hamnat långt efter många av de europeiska lagen, som försöker spelar snabb, teknisk, rörlig fotboll. De kan fortfarande ta stryk av ett tungt och taktiskt Sverige, men inte särdeles länge till. Snart är vi helt förbisprungna.