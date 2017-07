Johan Croneman: Gör staty av Håkan Carlqvist på Norrmalmstorg

Sedan pratade jag lite om honom med en farbror i kiosken. Inte utan att man nu till och med kände sig lite småledsen.

När jag gick ut på nätet och läste vad vännen, kollegan och föraren Jörgen Nilsson sade – ”han var en nationalhjälte i samma kategori som Stenmark, Borg och Gunde Svan” – fick jag gåshud. Över hela kroppen.

Sen skämdes jag resten av dagen.

Vi känner kollektiv sorg – kollektiv skam borde kanske följa…?

Det var ju nämligen precis vad han var, Håkan Carlqvist. En idrottshjälte i samma kategori som Ingemar Stenmark, Björn Borg, Gunde Svan, Frank Andersson, Toini Gustafsson Rönnlund, Susanna Kallur etc.

Var det sporten, var det sportens klassbakgrund, var det Carla själv det berodde på – att vi aldrig nämnde honom tillsammans med ”de andra”?

Tänk på Carla nästa gång nån lallig fotbollsmiljonär rullar runt döende på gräset för att han fått en spark på fossingen.

Han var visserligen inte lika berömd som 56:orna, han tog ”bara” dubbla VM-guld i motocross, 1979 och 1983 (250cc respektive 500cc), han fick Svenskans bragdguld (någon som någonsin mer förtjänat just det priset…?!) men vi som var med, vi som minns: Vi minns nu plötsligt hur vi minns Håkan Carlqvist. Och vad vi tänkte på när vi tänkte på Carla: Ren och skär förundran och beundran.

Ingen har haft mer smärtor när han tävlat, ingen har varit mer ihoplappad, trasig, bruten, mosad, kraschad. Modig. Dumdristig. Våghalsig.

Tänk på Carla nästa gång nån lallig fotbollsmiljonär rullar runt döende på gräset för att han fått en spark på fossingen. Tänk om man fick höra 40 000 skandera: ”Carla Carlqvist, klappklappklapp”

Jag skulle säga att Bosse Hansson, cirka 3.30 in i ett kort klipp från ett ”Stopptid” på SVT Play, sammanfattar all vår kärlek, all vår beundran, när han avannonserar ett klassiskt Carla Carlqvist inslag med att titta in i kameran, himla lite med ögonen, le skälmskt och lurigt och säga så att vi alla förstod: ”Carlqvist…”

Det är fan i mig ett av de finaste tv-ögonblicken i hela SVT:s sporthistoria: ”Carlqvist”.

Ingen annan svensk superstar hade kunnat sammanfattas bättre, och bara med sitt efternamn. På just det där sättet och med den emfasen. Se det där ”Stopptid” så vet vi sedan om ni förstår eller inte förstår. Om ni är med eller inte med.

Jag tyckte också det var kolossalt rörande att statsminister Stefan Löfven för första gången på väldigt länge kändes helt spontan, rörd och uppriktig från hjärtat när han officiellt beklagade Håkan ”Carla” Carlqvists bortgång. Han mindes också verkligen Carla, den Carla som inte bara var världens bästa motocrossförare när motocrossen var otroligt stor i hela världen, utan han mindes honom också som en stor arbetarhjälte, om man törs använda ett sådant uttryck fortfarande. Järfälla-snubbe, typograf, lastmaskinist, glasmästare, crossförare – och helt fucking stenhård.

Han var och han blev älskad – men har han blivit behandlad, och ihågkommen, efter karriären, med den respekt han förtjänade?

Nej, och som jag skrev: Jag skäms, Håkan. Vi är många som skäms.

Håkan Carlqvist skall givetvis stå staty någonstans i Sverige, för mig får han gärna placeras centralt i Stockholm. Skittrista Norrmalmstorg till exempel, Håkan på sin hoj, i brons. En riktig kung för en gångs skull.

Ett stort idrottsstipendium i hans namn också, det är han värd. Någon kolossalt rik sportintresserad person som också vill göra lite gott för sportens framtid?! Prins Daniel Westlings (!) Stora Carla Carlqvist-pris…?

Carla Carlqvist, idrottshjälte av en sort som inte görs längre.

Och som sagt: Missa inte Bosse Hansson på SVT Play.