Johan Croneman: Inga illusioner om ren idrott finns kvar efter ”Icarus”

Sedan i onsdags befinner sig Therese Johaug till italienska Seiser Alm på höghöjdsläger. Under sin dopningsavstängning får hon inte träna med norska skidlandslaget men följer samma upplägg med skillnaden att hon ligger veckan före.

Jag vet inte om jag hade så många illusioner kvar att försvara – det är faktiskt relativt skönt och befriande att äntligen vara klar över att man efter filmen inte har några över huvud taget.

Bryan Fogel har rätt länge funderat på det faktum att den sjufaldige Tour de France-mästaren Lance Armstrong klarade cirka 500 (!!) dopningtester utan att avslöjas. Femhundra, kära idrottsvänner.

Han bestämmer sig för att undersöka hur det hela har gått till, hur enkelt är det egentligen –med hjälp av en rysk laboratoriechef dopar han sig enligt ett program liknande det Lance Armstrong använde sig av.

Don Catlin, under 25 år chef för UCLA-laboratoriet i Los Angeles, testade personligen Lance Armstrong ett 50-tal gånger, utan resultat.

Bryan Fogel intervjuar inledningsvis en mer än luttrad Don Catlin. Jag skulle kalla honom helt uppgiven.

Bryan Fogel: ”Var det bara Lance Armstrong? Fanns det fler?

Don Catlin: ”Alla dopar sig. Varenda en. Man kan lura testerna, varje gång. Det är lätt att göra. Mycket lätt.”

Bryan Fogels ryske kontakt är den jovialiske chefen för det ryska anti-dopinglabbet i Moskva, Grigory Rodchenkov. Jag skall inte helt spoila den thrillerlika fortsättningen av ”Icarus”, men det slumpar sig så småningom att Bryan Fogel mer eller mindre råkar ramla över den största dopingskandalen i idrottshistorien – det ryska antidopinglabbet är i själva verket, enligt Grigory Rodchenkov, den största aktiva dopingcentralen världen skådat. Rodchenkov är egentligen inte det minsta ångerfull, han nästan skrävlar om sin bragd, sitt fusk, helt organiserat av honom själv (och typ KGB). Jodå, han handlade bara på ”order” uppifrån.

Läs mer: Över 1 000 dopade ryssar i OS och Paralympics

Han flyr Ryssland, han går under jorden, han skyddas av ett amerikanskt vittnesskyddsprogram. Här ligger många hundar begravda.

Men, bortom allt tvivel: Det är lätt som en plätt för fuskare att undvika att bli avslöjade. Är fusket dessutom hel- eller halvstatligt organiserat, och är idrottstopparna och pamparna samtidigt relativt ointresserade av att avslöja de värsta, största fuskarna, av risk för att smutsa ner sporten och förlora miljarder i intäkter – ja, då råder plötsligt tyst konsensus om att man avslöjar lagom mycket och hittar lämpliga syndabockar som fortsätter att garantera det internationella hyckleriet. Money makes the world go around.

Vad har vi då kvar? Nej, länge leve hyckleriet, och den rena vita sporten.

Och avslöjandet om det organiserade ryska dopingprogrammet ger ju andra organiserade dopinglabb lite lugn och ro. Skönt att kunna peka med hela handen österut.

Den organiserade ryska dopingverksamheten i industriell skala är givetvis ett slags kulturarv från tiden innan murens fall, i väst motsvaras det, men i betydligt mindre skala, av den amerikanska Balco-skandalen, som på ett liknande storskaligt vis försåg den amerikanska toppidrotten med allehanda medel för medaljer.

Hur många medaljörer under senaste London-VM i friidrott var eller har varit dopade. Vill ni egentligen veta? Det skulle ju slå undan fötterna på så många människor, det skulle göra så groteskt många människor arbetslösa, och orsaka så många tragedier (inte minst ekonomiska).

Så när någon, han eller hon får ju vara hur trovärdig som helst (som Don Catlin), kommer och säger att de är dopade, allihopa, ja då väljer vi givetvis att inte ta det som en sanning. Vad har vi då kvar? Nej, länge leve hyckleriet, och den rena vita sporten.

Till sist: Tror ni att de stora tv-aktörerna hade gett fan i att sända PAOK-AIK eller PAOK-MFF eller PAOK-Hammarby? Nej, men PAOK-Östersund var helt ointressant. Att Östersund nått play-off till Europa Leagues gruppspel är bara en av de största svenska fotbollsbragderna – i historien. Skäms.