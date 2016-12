Johan Croneman: Jag förlåter aldrig Janne Andersson för att han inte valde mig som sin assistent

Altmeister Göran Zachrisson, Viasats mest utskällde medarbetare på plats under OS i Rio, fick guida oss igenom Viasats OS-krönika, och det gjorde han (givetvis) mycket bra - förutom att han på slutet fick för sig att det fortfarande fanns kvar något som hette OS-anda och som var själva drivkraften i hela mästerskapet. Framtiden, enligt Göran. Ungdomens hopp.

Snälla Göran, OS-andan försvann ungefär samtidigt med korsetten och strumpebanden - man mutar sig till ett OS, man sätter hela landets ekonomi på spel, man imponerar billig arbetskraft som trots tama protester bokstavligt arbetar ihjäl sig - och enligt experter som iallafall jag själv hyser respekt för och tilltro till, har vi de senaste fyrtio åren haft alldeles för många medaljörer som någon gång under sina karriärer varit dopade.

Och skulle det mot förmodan finnas något kvarglömt som andas en gammal OS-klassiker har den förmodligen så dålig andedräkt att man nog gör bäst i att hålla sig på behörigt avstånd.

Det är ju ambitiöst med en OS-krönika, som Viasats, på 2 timmar och 16 minuter, men det är absolut mer utfyllnad än nöden kräver. Jag vet ärligt talat inte heller vad jag tycker om de där expertutlåtandena i efterhand, där sitter de med facit i hand och skall sjunga sin lovsång om idrottare som i de flesta falla helt enkelt gjorde vad som förväntades.

Vår förbundskapten Janne Andersson är bra, men att han inte valde mig till sin assistent förlåter jag honom aldrig.

Fint klippt, som sagt - men Viasat nöjde sig med bara topparna och det blev till slut rent ut sagt mördande långrandigt. Förr var det trångt i tablåerna, nu direktsänder man gärna nattorientering på skidor från DM i Sorsele.

SVT:s EM-krönika var som alla andra EM-krönikor de gjort, habilt och föredömligt samlat - och också ovanligt fint plåtat! De släppte helt kronologin för något år sedan, och då skrek vi alla efter en traditionell krönika, med gruppspel, åttondel, kvartar, semi och final. Och vem vet: Kanske skall man inte försöka sig på något annat.

Andreas Isakssons och Kim Källströms fina vänskap har ju blivit allmängods, tyckte ändå att SVT lyckades hitta ytterligare några fina dimensioner mellan två bästa vänner som också hade en hel del vettigt att säga om hur matcher och enskilda halvlekar påverkar ett lag under kanske en hel lång turnering. Kim Källströms beskrivning av hur den där första urusla halvleken mot Irland satt i under resten av mästerskapet var värd ett batteri av uppföljningsfrågor, de hade gärna fått ägna ett helt program åt just en sådan psykologisk gåta.

Jag har sett mitt eget fotbollslag gå på en tvärmina i första omgången av allsvenskan, och jag är fortfarande övertygad om att den satt kvar under en hel säsong. Vi åkte ur det året.

Fotboll innehåller en viss given, självklar dramaturgi, det vet alla som sett många fotbollsmatcher och följt ett lag under tjugo, trettio, fyrtio säsonger. Tio minuter in i en match känner vi plötsligt igen hundra liknande tillställningar vi sett - och i 8 fall av tio (minst) har vi nästan helt rätt när vi tvärsäkert uttalar oss inte bara om hur det kommer att gå, utan hur det dessutom kommer att gå till - och varför.

Finns det något annat vi längtar mer efter? Det bästa med fotbollen, över huvud taget: Det kommer alltid en säsong till! Och då: Då jävlar!