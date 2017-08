Johan Croneman: Norges Ingvar Oldsberg kräver OS-bojkott – jag skrattade högt i en halvtimme

På torsdagskvällen skrällde de sig in i Europa League, nu är lottningen klar. Östersund får bland andra möta Athletic Bilbao i gruppspelet.

MONTE CARLO. Athletic Bilbao, Hertha Berlin, Zorya Luhansk. Det blir härliga matcher på Jämtkraft Arena när Östersund går in i gruppspelet i Europa League i höst. – Det ju vara härligt för exempelvis ett spanskt lag att få möta oss i utslagsspelet i februari i Jämtland, säger Östersunds ordförande Daniel Kindberg.

Så här säger Hallvard Flatland (bilden)till norska Verdens Gang om hur en norsk bojkott skulle drabba hela världen:

”Så kan alle disse andre nasjonene jogge rundt i løypene der og se hvor morsomt et er uten Norge”

Det är faktiskt det mest komiska jag läst på länge. Skrattade högt i en halvtimme. Stackars Hallvard.

I samband med det här hittade jag förresten en intressant jämförelse i en text i norska tidningen Dagbladet från i februari i år som som ställer Johaugs analyssvar bredvid det positiva prov som den spanske cyklisten (och nationalhelgonet) Alberto Contador lämnade – och blev avstängd för – 2012.

Alberto Contador hade 0,05 nanongram clenbuterol per milliliter i blodet – och hävdade att han fått i sig den förbjudna substansen via en biff (det är inte omöjligt att kött kan vara kontaminerat). Han blev dock rätt hånad för den förklaringen, miste sina titlar från italienska girot och franska touren, kom dock tillbaka, vann igen och kastar in handduken först i höst.

Man undrar hur många norrmän som köpte biffteorin 2012? Och vad sade Hallvard?!

Man skall kanske passa sig för att jämföra olika substanser, men bara som en hälsning till alla dem som hävdade, och hävdar, att Johaugs clostebol-halt var försumbar och/eller obetydlig: Hon hade 260 gånger större dos av clostebol än vad Contador hade av sitt clenbuterol (Johaug hade 13 nanogram per ml, Contador 0,05).

Alberto Contador fick två års avstängning. Man kunde inte helt utesluta biffteorin. Alla som tror på biffen räcker förresten upp en hand.

Therese Johaug grät sig igenom presskonferensen hon höll efter CAS-domen på 18 månader och Norge grät med henne – det är faktiskt rätt otroligt att hon fortfarande inte anser sig ha den allra minsta lilla skuld i det inträffade. Inte en enda gång har hon medgett att det var klantigt att inte ens titta på förpackningen där det står doping i eldskrift.

Och det första som avhandlades efter domen var vem som nu skulle stå för hennes advokatkostnader. Eftersom hon inte hade begått något fel så skall ju inte hon behöva betala.

Nej, eller hur. Törs man föreslå nordisk en insamling?

Efter Östersunds Europa League-bragd får som sagt de svenska tv-bolagen kollektivskämmas resten av året. Sände man förresten inte från Gibraltar när FC Europa förra året mötte AIK? Det var ju en kanonmatch. En tryckkokare som fick hela Fotbollssverige att sluta upp.

Man skall inte jämföra äpplen med päron – men man kan göra det. Och man får!

Sveriges Television möblerade om i hela tablån för att kunna visa Champions League-hockey i torsdags mellan 18.30 och 21.00 i SVT2.

Stoppa ner en te-påse och se den dra i 2 timmar och 30 minuter. Det är mer spännande.

Det är klart att ingen på förväg kunde veta, men nog fanns det indikationer nog på att Östersund hade något på gång. Och jag vet faktiskt inte vad vi skall jämföra med, bragdmässigt, Östersund var en raket från division 2, gör sitt andra år i allsvenskan, vann Svenska Cupen i våras.

Skall bli intressant att se hur Svenska Dagbladets bragdjury kommer att värdera detta. När de för en gångs skull har en riktig bragd mitt framför nosen.

I sin grupp får Östersund nu spanska Athletic Bilbao, tyska Hertha Berlin och ukrainska Zorya – och vet ni vad: Det ser rätt rimligt ut, den kanske bästa grupp de kunde få. Och jag lovar: Går de till final så finns det stora möjligheter att de det blir extrasändningar också i svensk television!!