Johan Croneman: Sluta plåta naveln – jag vill se Percy Nilsson eller Bosse Andersson som Blåbärskungen

Jag hade nog klämt in Scorceses ”Raging Bull” där också. Och kanske David Anspaughs ”Hoosiers” med Geene Hackman som basketcouch. Och boxningsdramat Ali vs Foreman i ”When we where kings” är en av de bästa filmer jag sett - det tog filmaren Leon Gast 22 år att få den fullfinansierad. 1996 vann han äntligen en Oscar för detta mästerverk.

Georg Roy Hills ”Slapshot” från 1977 kan vara den första film jag någonsin recenserat (i Hallands Nyheter), och det jävliga är att börjar man dra i en filmtåt så tar det aldrig slut. Snart har man också korat ”The Big Lebowski” till tidernas bästa bowlingfilm, och då måste man ju ha in bröderna Farrellys ”Kingpin” någonstans - och sedan inser man ju att Steve James basketdokumentär ”Hope dreams” kanske ändå är rentav den absolut bästa sportdokumentären någonsin, och hur får man nu in Leni Riefenstahls besvärliga mästerverk om Berlin-36, ”Den stora olympiaden”?

(En av de bästa bowlingscenerna någonsin hittar vi förresten i Michael Cimonos ”Deer hunter”.)

Kollar man på ambitiösa listor i ämnet på internationell basis har de nästan alltid med ”Rocky” i toppen - jag hade inte haft den bland de 200 bästa (alla ”Rocky”-filmerna är ent objektivt komplett värdelösa) och i USA är det inte sällan som fem baseball-filmer ligger i topp. Och så givetvis de spelfilmer om sport som behandlar agenter, tränare, klubbledare, som ”Any given sunday” (magiskt bra), ”Jerry Maguire” och ”Moneyball”.

Sporten och idrotten är dramaturgiskt och dramatiskt perfekt som utgångspunkt för inte bara filmen, utan borde ju också vara det inom litteraturen och konsten. De flesta kan nog bara på rak arm nämna en betydande svensk roman som tar avstamp i idrotten, P-O Enquists ”Sekonden”, från 1971. Det är där han lite drastiskt och provokativt skriver att till och med rätt medioker proffsboxning är mer intressant än det mesta som visas på svenska teatrar.

Jag kan inte riktigt förstå varför tv-industrin fått fram så få hyggliga dokusåpor med idrott som tema (”Kändishoppet” är inte riktigt där), för att inte tala om tv-serier. En serie som utspelar sig i sportmiljö både väntar man på och längtar efter, som kanske utspelar sig i en klubb, på alla dess nivåer, och handlar om, och följer, barn, föräldrar, ledare, supportrar och huliganer - följer pengar, girighet, drömmar, misslyckanden, skador, kollektivt glädjefnatt. ”Åshöjden”. En remake!!

Kan man skaka liv i Olov Svedelids ”Hassel” (och glömma allt vad Hassel stod för…) så kan man väl modernisera och flytta Max Lundgrens bröder in i vår tid? Edward och Jorma goes Stockholm, till storstan, och så låter man Blåbärskungen (nu som Percy Nilsson eller Bosse Andersson) styra en storstadsklubb, och blanda in både fixade matcher, fula värvningar, klubbintriger om makt och inflytande. Arenabyggen, mutor etc. Det ligger bara där framför oss och väntar.

Och svenska dokumentärfilmare som tröttnat på att göra filmer om sina pappor och tidiga barndomsminnen har en flod av outvecklade ämnen och idéer som rör sig i sportens värld. Här kan man både berätta om vår samtid och vår historia. Här finns en djup brunn att ösa ur. Varför blev till exempel så otroligt många allsvenska spelare (både inom hockey & fotboll) på 60- och 70-talat så småningom alkoholiserade, tragiska, hemlösa, bortglömda? Den vill jag se

Bara att kavla upp ärmarna och sluta plåta naveln.