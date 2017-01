Johan Esk: I en tunnel skulle jag kunna droga året runt

New York. Henrik Lundqvist är inne i sin tyngsta tid i New York Rangers. Han är en kung utan spel.

Det finns en man som vi kan låtsas heter Ove.

Han har alltid tyckt mer om att jaga än att prata och om att resa tycker han inget vidare och ändå hängde han med på en solsemester och tidpunkten ansågs av hans omgivning som sensationell.

Det var jaktsäsong.

När han kom hem undrade folk. Hur var det, då?

– Jorå. Det var ändå inget bra jaktväder hemma.

Det där kunde vara jag.

Förra helgen var jag i New York och hälsade på en kär gammal vän som ska fylla 50. Det var en bra resa på alla sätt.

Bäst var dagen när vi hyrde en bil, rullade ut från Manhattan till New Jersey, in i Springsteen-land och besökte många av ställena Bruce beskriver i sin biografi ”Born to run”. Utanför den lilla holken där han bodde när han skrev klassikern med samma namn hängde en fransig USA-flagga vinden slitit sönder. Tre kvinnor var där för att ta en bild och när vi sade Sverige sken en av kvinnorna upp:

– Åh, jag har varit i Örebro. En fantastisk stad.

Dessutom.

Det var ingen bra skidåkning hemma.

Jag vet att jag är störd som sitter i Madison Square Garden och ser en vild och bra hockeymatch mellan klassikerna NY Rangers och Toronto och i spelavbrotten petar på Smhi:s och skidspår.se:s appar.

Jag måste höra med DN:s Linus Larsson om man kan slita ut en app. Måste i så fall vara nära nu den här pissvintern när snön fallit och försvunnit och löften om snösmockor har blivit snöblandat regn och värme och storm som förstört spåren.

Jag är född i slutet av 60-talet och fick i skolan en spikrak väg beskriven.

Från ett bloss hasch bakom ungdomsgården, till Plattan och en heroinspruta i armvecket. Det skulle garanterat vara raka spåret. Jag köpte det där stenhårt.

I dag förnekar jag inte att det kan gå käpprätt åt helvete för den som testar droger en gång men nu tror jag mer att det beror på att vi alla har något vi kan dras in i alldeles för mycket.

För mig är det något som är oskyldigt och bara borde vara hälsosamt men likheterna med annat allvarligare sug finns.

Jag åkte lite då och då som barn och i tonår. I vuxen ålder feståkte jag bara när det var perfekta förutsättningar.

En god vän tittade på mina gamla skidor och sade:

– Du är värd något bättre, Johan.

Vännen har också fått mig att köpa mottot ”låt aldrig materialet begränsa dig”. Mottot fungerar bäst på män som passerat 40.

Jag köpte bättre utrustning och en sen kväll hade jag en lampa i pannan och skidorna i perfekta spår och mellan snötyngda träd åkte jag rakt in i skidåkningens nirvana.

Under somrarna tror jag att jag är botad. Sedan trampar jag ner i bindningarna för första gången och så kommer alla känslorna igen.

Lugnet när skidåkningens känsla börjar sprida sig i kroppen. Lyckoruset när stelheten släppt och åkningen kommer igång. Tankarna på jobb och familj eller vad som helst blir glasklara för en stund innan tröttheten tar över och det mesta går ut på att få till tekniken.

Innan jag ens är färdig med passet märks tecknen på att det här är ett missbruk. Tankarna på och planeringen för nästa gång kommer redan igång.

Och sedan märks beroendet i olika former. I suget efter att få åka igen när ruset lagt sig. I rastlösheten när dagarna går.

Jag älskar fortfarande att åka utför också. Jag kan känna eufori i en bra backe som ingen annanstans men där är underbart oftast alldeles för kort.

När andra yrar om hur fantastiskt det är att ”våren är här” sveper alltid en mini-depression genom min kropp när skidorna tas av för säsongen.

När det här skämtet till vinter gör gatorna mörka och grusiga försöker jag att inte låtsas om att våren kommer rusande mot mig. Det finns bara två olika sätt att hantera situationen.

Antingen kan jag låta bli att tänka på skidåkning för att försöka låta suget gå ur kroppen. Livet blir lite tristare, världen blir lite gråare, men jag vet, det går över.

Eller så kan jag surfa runt på skidspår.se och leta konstsnöslingor som kan ge korta kickar.

Jag är inte ensam. Skidfolket är som ett gäng junkies när ett parti bra och billiga grejor är på ingång. Man vill tipsa men inte för mycket. Snacket går lagom diskret.

– Har hört att det ska vara bra i xxx.

– Min frus jobbarkompis sambo säger att xxx har en slinga på 900 meter nu.

– Funderar på att åka till xxx i helgen. Tar en timme dit men det ska finnas ett en-och-en-halv-kilometers spår.

– Åh, fan. Låter grymt.

Och så finns det tomtar som tror att en skidtunnel i Stockholm inte skulle bära sig ekonomiskt.

För mig skulle en tunnel vara som att legalisera marijuana för andra. Jag skulle kunna ägna mig åt min drog året runt i ordnade former. Låter som en skön flumdröm.

