Jonas Jerebko klar för Utah

”Jag växte upp som en Utah-supporter och nu är det officiellt! Längtar till att få ansluta till laget”, skriver svensken på Twitter och skickar också med en bild på sig själv iklädd en Utah-tröja.

I grew up a fan of the @utahjazz and now its official! Cant wait to join this amazing organization. Time to go to work #TakeNote pic.twitter.com/xQJKHnahP5