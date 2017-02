Kanada diskade efter 17-åringens utbrott

Kanada mötte Storbritanien i Davis Cup i Ottawa. 17-åringen Denis Shapovalov gick mot förlust i sitt möte med Kyle Edmund. Någonting som den unge kanadensaren inte kunde hantera. Vid förlorad boll tog han upp en boll ur fickan och slog den stenhårt rätt mot domaren Arnaud Gabas, som träffades mitt i ögat.

– Det här är självklart ett oacceptabelt beteende från mig. Jag mår hemskt för att ha gjort mitt lag och mitt land besviket, för att ha agerat på ett sätt jag aldrig velat agera på, säger Shapovalov enligt cbc.ca.

Kanadas lagkapten Martin Laurendeau sa efteråt att han tycker synd om den unga spelaren.

– Han är inte den sortens kille. Det är bara början på hans karriär, han kommer lära sig en stor läxa av det här, säger Laurendeau.

Den franske domaren Gabas öga svullnade upp och blev blått. Han fick föras till sjukhus för en undersökning.

Denis Shapovalovs förlust innebar 2–2 i matcher och lika mellan Kanada och Storbritannien. Men eftersom Kanada diskvalificerades går Storbritannien vidare och Kanada måste nu spela playoff för att få behålla sin plats till 2018.

Denis Shapovalov disqualified after he hit the umpire in the face with a ball during #DavisCup match with Britain pic.twitter.com/1WjcZ2NMTI