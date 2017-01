Kantspelare tar Jakobssons plats i VM-truppen

Förbundskapten Kristján Andrésson har väntat in i det längsta med att skriva in en 16:e spelare i truppen. Förhoppningen om att Johan Jakobsson ska bli frisk från sin hjärnskakning har funnits där, men nu pekar allt mot att den hårdskjutande högernian inte kommer att tillfriskna tillräckligt snabbt för att kunna spela i åttondelen eller en eventuell kvartsfinal.

Därför beslutade sig landslagsledningen för att skriva in Emil Frend Öfors i truppen. 22-åringen är fostrad i IFK Tumba, men har de senaste tre säsongerna spelat för Alingsås HK. Frend Öfors spelade sin första A-landskamp för tolv dagar sedan.

– Vi har hittills avvaktat med att skriva in vår 16:e spelare, men känner nu att vi kan göra det. Emil har gjort bra ifrån sig både under uppladdningen och under träningarna här i Paris och det ska bli kul att se honom även i VM, säger förbundskapten Kristján Andrésson.

Frend Öfors är vänstersexa och kommer nu att kunna avlasta Jerry Tollbring på den positionen. Tollbring är den som spelat mest hittills i det svenska laget, över två och en halv timme.

Men att det blir en vänstersexa som kommer in i laget innebär att Albin Lagergren får fortsätta som ensam högernia. Han är den som spelat näst mest av svenskarna i VM, bara tre minuter mindre än Tollbring och drar ett tungt lass i både försvar och anfall.

Sverige möter alltså Qatar i kvällens sena match i Paris. Förutsättningarna i gruppen är att Danmark leder med tre segrar och sex poäng, sedan följer Sverige, Qatar och Egypten, alla på fyra poäng.

Sveriges mål är att bli tvåa i gruppen och då får man troligtvis möta Ungern i åttondelen. Seger där så väntar troligen storfavoriten Frankrike i kvartsfinalen.

Skulle Sverige bli trea eller fyra i gruppen får man antingen möta Tyskland eller Kroatien i åttondelen, två andra VM-favoriter.

Nu har Sverige ödet i egna händer. Man möter Qatar i kväll och sedan Egypten på fredag i den sista gruppspelsmatchen.

Blir man tvåa får man flytta till Lille i norra Frankrike för åttondelen. Blir man trea tvingas man resa till Montpellier på den franska rivieran och blir man fyra får man stanna kvar i Paris.

